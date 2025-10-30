為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    冒名嘉義市區公所粉專詐騙！喊免費太極拳、瑜伽、健走課

    2025/10/30 16:29 記者林宜樟／嘉義報導
    詐騙集團成立假的嘉義市區公所臉書粉專。（警方提供）

    詐騙集團成立假的嘉義市區公所臉書粉專。（警方提供）

    警方逮捕犯案車手。（警方提供）

    警方逮捕犯案車手。（警方提供）

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府東、西區區公所最近遭詐騙集團假冒名義成立臉書粉絲專頁，以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程誘騙民眾，將被害人導向「虛擬貨幣假投資」詐騙；警方獲報組專案小組追查，掌握詐騙集團活動軌跡，日前查獲涉嫌面交取款的車手，阻止民眾被詐騙。

    今年10月5日東區區公所職員發現有假冒的臉書專頁，發布多項免費課程招募訊息，並要求民眾點擊連結加入Line好友留下個資，東區區公所主任吳勇杰撥打165反詐騙專線，並在區公所官方臉書澄清，提醒民眾勿上當，並向嘉義市刑大報案，而西區區公所臉書粉專也同樣遭冒名。

    嘉市警察局長陳明志督軍偵辦，發現詐騙集團以公務機關粉專取信民眾，用「免費課程」當誘餌，民眾加入Line好友後被引導至假投資群組或平臺，謊稱可利用交易平台漏洞賺取高倍率報酬，每月穩定配息，僅需將現金兌換成虛擬貨幣再入金給團隊代為操作即可；警方掌握詐騙集團犯案方式，日前查獲車手。

    詐騙集團假借區公所名義提供「免費課程」當誘餌。（警方提供）

    詐騙集團假借區公所名義提供「免費課程」當誘餌。（警方提供）

    詐騙集團謊稱可利用交易平台漏洞賺取高倍率報酬，每月穩定配息。（警方提供）

    詐騙集團謊稱可利用交易平台漏洞賺取高倍率報酬，每月穩定配息。（警方提供）

    嘉義市警局表示，今年1至9月平均每月受理詐欺168件、財損8021萬元，較去年8至12月平均每月受理件數減少17.7％、財損減少36.1％；今年9月攔阻21件總計934萬餘元、查緝詐欺集團5團58人、查扣不法所得595萬餘元；在防制詐騙熱點查獲馬來西亞籍提領車手8名，還在1名車手身上查扣多達50張金融卡，經嘉義地方檢察署聲請羈押，法院全數裁定准予羈押。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

