為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嫌飯太硬登門理論反被砍 小吃店老闆稱沒致死意圖求輕判

    2025/10/30 15:41 記者陳建志／台中報導
    台中黃姓小吃店老闆，不滿林姓男子嫌飯太硬登門理論，持刀將林男砍傷，台中地院近日開庭，黃男強調沒有致人於死意圖求輕判。（記者陳建志攝）

    台中黃姓小吃店老闆，不滿林姓男子嫌飯太硬登門理論，持刀將林男砍傷，台中地院近日開庭，黃男強調沒有致人於死意圖求輕判。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子今年7月在沙鹿一家小吃店買外送羹飯，因嫌飯太硬像隔夜飯，前往小吃店理論，並嗆「如果是這樣做，你們不要做了」，讓黃姓老闆大為不滿，直接拿刀砍林男，造成他右側肱骨下端開放性骨折等傷勢，台中地檢署依殺人未遂起訴，台中地院近日開庭，黃男坦承犯行，但強調沒有致死意圖盼輕判，全案仍在審理中。

    這名黃姓老闆在沙鹿開小吃店，今年7月3日中午12點多，一名林姓顧客不滿小吃店外送的羹飯太硬，吃起來像隔夜飯，到店內理論，林男和黃男因此發生衝突，過程中林男直嗆「這樣的飯可以吃？」、「如果是這樣做，你們不要做了啦」，讓黃男大為光火。

    黃男一氣之下拿刀朝林男揮砍，造成林男右側肱骨下端開放性骨折、右上臂區肌肉、筋膜和肌腱撕裂傷、上腹壁撕裂傷等重傷害。

    警方獲報到場，將黃男送辦，檢方依殺人未遂起訴，台中地院近日開庭，黃男對於犯行坦承不諱，不過辯稱是林男口氣差，想斷人財路，一氣之下才動手，並沒有致人於死意圖，希望法官能輕判，全案由台中地院持續審理中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播