嫌飯太硬登門理論反被砍 小吃店老闆稱沒致死意圖求輕判

台中黃姓小吃店老闆，不滿林姓男子嫌飯太硬登門理論，持刀將林男砍傷，台中地院近日開庭，黃男強調沒有致人於死意圖求輕判。（記者陳建志攝）

台中林姓男子今年7月在沙鹿一家小吃店買外送羹飯，因嫌飯太硬像隔夜飯，前往小吃店理論，並嗆「如果是這樣做，你們不要做了」，讓黃姓老闆大為不滿，直接拿刀砍林男，造成他右側肱骨下端開放性骨折等傷勢，台中地檢署依殺人未遂起訴，台中地院近日開庭，黃男坦承犯行，但強調沒有致死意圖盼輕判，全案仍在審理中。

這名黃姓老闆在沙鹿開小吃店，今年7月3日中午12點多，一名林姓顧客不滿小吃店外送的羹飯太硬，吃起來像隔夜飯，到店內理論，林男和黃男因此發生衝突，過程中林男直嗆「這樣的飯可以吃？」、「如果是這樣做，你們不要做了啦」，讓黃男大為光火。

黃男一氣之下拿刀朝林男揮砍，造成林男右側肱骨下端開放性骨折、右上臂區肌肉、筋膜和肌腱撕裂傷、上腹壁撕裂傷等重傷害。

警方獲報到場，將黃男送辦，檢方依殺人未遂起訴，台中地院近日開庭，黃男對於犯行坦承不諱，不過辯稱是林男口氣差，想斷人財路，一氣之下才動手，並沒有致人於死意圖，希望法官能輕判，全案由台中地院持續審理中。

