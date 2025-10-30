為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    人妻約砲網友懷孕還與男大生相約「多人運動」綠帽夫提告求償150萬這原因敗訴

    2025/10/30 16:05 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園人妻約砲小王一度懷孕，還約男大生多人運動，綠帽夫提告求償，因曾達成和解收受賠償，被桃園地院民庭駁回告訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園人妻約砲小王一度懷孕，還約男大生多人運動，綠帽夫提告求償，因曾達成和解收受賠償，被桃園地院民庭駁回告訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市楊男與吳姓妻子結婚多年，楊於2年前發現妻子多次與網友約砲，更和不明男大生進行多人性行為，甚至抓包妻子與「小王」視訊裸聊、傳送鹹濕訊息還一度懷孕，為此向桃園地院民庭以侵害配偶權訴請妻子與小王賠償精神損害150萬元，但法官審理發現，楊男已與吳女、小王達成和解並收取36萬元賠償，駁回楊男之訴。

    楊男提告主張，妻子吳女於雙方婚姻存續時，於2023年2、3月間多次與小王單獨約會、裸體視訊、互傳鹹濕訊息，甚至同年3月10日妻子更與暱稱「Cheng」男大學生相約進行多人性行為，而後妻子一度懷上小王的種，認為妻子與小王嚴重侵害配偶權，向2人連帶求償100萬元，並向吳女單獨求償50萬元，共求償150萬元。

    民庭審理發現，楊男於2023年3月15日即知悉吳女外遇，雙方隨後以「不離婚協議」達成和解，約定由吳女將桃園市一處房產半數持分過戶給楊男，並恢復共同生活，雙方仍有意維持婚姻，其後2人共同經營婚姻年餘，仍於2024年9月協議離婚。此外，楊男也曾與吳女及小王達成和解，小王簽署協議後履約匯款36萬元至楊男帳戶。

    法官指出，依民法規定，和解契約一經成立，雙方均受拘束，不得再就同一事實重複主張。此案兩造曾就侵權行為達成和解並完成賠償，楊男自不得再依民法規定請求損害賠償，判決原告之訴與假執行聲請均駁回。可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播