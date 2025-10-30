貨車司機砍彩券行女店員自焚判10年8月 上百警醫院輪班陪睡3個月

貨車司機砍傷情人後畏罪自焚，重傷送醫竟讓警方上百人輪班戒護3個月。台南地院依殺人未遂與恐嚇罪判刑10年8月。（民眾提供）

陳姓貨車司機持美工刀砍傷于姓女店員後畏罪自焚，重傷未死被救回，在成大醫院住院約3個月，警方為防脫逃，動員百人次警力日夜戒護陪他住院。台南地院審結，依殺人未遂與恐嚇危害安全罪判刑10年8月。

檢方調查，陳男與于女原以乾兄妹相稱，後關係曖昧，明知雙方各自有家庭仍執意糾纏。去年4月至5月間，陳男多次要求于女即時回覆訊息、報告行蹤，遭拒後語帶恐嚇，他傳訊「明天15:55我會在那裡出現」，又寄出于女女兒照片，恫稱要到她的工作地點對其不利，甚至在她機車上放鋸子，令于女極度恐懼。

今年6月，陳男持美工刀闖入于女服務的彩券行，先朝頭頸及左臂揮砍，再舉起櫃檯椅子猛擊頭臉。判決指出，于女受有頭皮撕裂傷3公分、顱內出血、鼻骨骨折、門齒斷裂、雙唇撕裂傷4公分、左臂撕裂傷共17公分，並造成神經與動脈斷裂、頸部撕裂傷5公分、肋骨骨折等重傷，倒臥血泊中，手段兇殘。幸顧客發現報警送醫，才未喪命。

陳男逃離現場後返家更衣，開貨車往龍崎山區逃逸，途中丟棄手機避免追蹤，最後畏罪自焚仍被救回。落網後他因燒燙傷與骨折，送進成大醫院加護病房治療，警方輪班戒護3個月防脫逃。審理時，陳男坦承攻擊，但辯稱一時情緒失控、並無殺人預謀，願意以10萬元補償被害人。

法院認為，陳男持美工刀與椅子攻擊頭頸要害，行為足以致死，僅因及時救治才免於喪命。法官指出，被告曾有過失傷害前科，出獄1年再犯，手段兇殘且無悔意，依刑法第271條與第305條合併判刑10年8月，其中恐嚇危安判8月可易科罰金。

