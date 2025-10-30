為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    追查無新跡證 淡水河老婦棄屍案部分遺骸仍冰存

    2025/10/30 15:48 記者吳仁捷／新北報導
    新北市淡水區九旬王姓老婦人8月失蹤，檢警後來追查出媳婦殷女發現婆婆猝死不知所措棄屍，將她送辦；而王婦被發現僅存的一段遺骸，目前仍冰存中；圖為警、消在淡水河岸搜尋婦人遺骸。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水區九旬王姓老婦人8月失蹤，檢警後來追查出媳婦殷女發現婆婆猝死不知所措棄屍，將她送辦；而王婦被發現僅存的一段遺骸，目前仍冰存中；圖為警、消在淡水河岸搜尋婦人遺骸。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水區93歲王姓老婦人8月初無故失蹤，家屬提供發現一只可疑行李箱情資，檢警介入後，查出為剛來台半年的媳婦殷女，因丈夫出差、人生地不熟，不知如何處理棄屍，至於後來在淡水河畔發現的一截骨盆腔遺骸，比對身分確認為王婦所有，檢警朝遺棄屍體罪嫌偵辦；據了解，案件偵破近一個半月來，檢方目前仍冰存這截遺骸，將待開庭或是有無新跡證裁定是否發還家屬，讓老婦入土為安。

    淡水區93歲王姓老婦人8月初無故失聯，家屬緊急報案並PO網協尋，後來民眾在淡水河紅樹林段發現一截骨盆腔遺骸，比對確認是失蹤王婦，進一步過濾監視器，赫見王婦剛進門的40歲中國籍媳婦殷女曾在王婦失蹤前拖行一只行李箱，短暫出現捷運淡水站後方河畔，事後懷疑她涉案，通知到案，她辯稱發現婆婆叫不醒，因剛台半年，丈夫長年在國外，不知如何處理，便急忙處理、棄屍遺體，檢警依遺棄屍體罪嫌將殷女移送法辦。

    據了解，檢方目前將王姓老婦被發現的一截骨盆腔遺骸冰存，仍待偵查及尋獲相關遺骸才有機會發還家屬，據透露，由於檢警案發後，在棄屍的淡水河畔搜尋未果，不排除受漲退潮波及遺骸被帶離、埋入河床淤泥或遭水中動物啃食，導致遺骸難尋。

    根據民間習俗死要全屍慣例，即使發還遺骸，仍需替亡者重塑肉身，召回魂魄，替亡者舉辦後事，讓祂歸位安息，也讓陽世家屬安心，了卻心願。

