美濃大峽谷案地主石麗君遭羈押 柯志恩赴地檢署撇清兩人關係

國民黨立委柯志恩赴雄檢說明，撇清自己與遭羈押的地主石麗君關係。（記者黃佳琳攝）

檢警調追查美濃大峽谷盜挖、回填廢棄物案，28日羈押地主之一的石麗君獲准，由於石麗君曾陪著國民黨立委柯志恩會勘盜挖的農地，外界形容柯志恩「翻車」，柯志恩不滿提告民進黨，今赴地檢署說明時，再度撇清兩人關係，強調以後再有人講石麗君是她的「自家助理」一定告到底。

民進黨中央黨部臉書今年9月13日上傳一張圖卡，狂酸國民黨不分區立委兼智庫執行長柯志恩無情爆破自家人，指稱陪同會勘的議員特助石麗君是柯志恩的「自家助理」，柯不滿，認為民進黨中央帶頭造謠，直指石女是無黨籍高雄市議員朱信強的助理，跟她毫無關係，因此提告捍衛自己的名譽。

請繼續往下閱讀...

由於當時柯志恩委請律師前往高雄地檢署提告，檢察官為了釐清管轄權，通知柯志恩的助理到庭說明，但柯志恩決定親自上陣，今天下午到庭應訊前，再度重申美濃大峽谷那次的會勘，是接獲民眾陳情後揭露環境破壞的問題，至於石麗君的背景，自己並不認識、不知道，也完全與她無關，外界刻意要把這件事硬扯到跟藍營有關，那就是故意的扭曲，所以要嚴正提出告訴，釐清事實。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法