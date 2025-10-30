假刑警騙「繳3萬免拘提」 他上派出所求證 獲真警戳謊

詐團假冒檢警誆李姓男子帳戶涉案，要求匯3萬元「免拘提」，警方勸說 ，若3萬能免被抓，有錢人早就全逃了。（民眾提供）

南警三分局安中派出所昨日上午成功識破一件假檢警詐騙，歹徒誆騙李姓男子電話帳戶涉嫌詐騙，只要繳3萬元就能「免拘提」，他差點信以為真準備匯款，幸好李男匯款前先到派出所詢問，員警勸李男別相信，如果3萬元就不會被拘提，那很多有錢人都不會被抓。

55歲的李男接獲自稱「遠傳電信潭興門市人員楊志偉」的電話，對方稱有人盜用他的身分辦理門號，涉嫌詐騙案，隨即轉接一名自稱「台中刑大偵查佐」的男子。該男子語氣嚴厲，恐嚇案件已進入司法程序，要求李男立刻到ATM匯款3萬元以免遭拘提，還謊稱「警方稍後將上門拘捕」。李男聽到好驚慌，急忙帶著提款卡外出準備操作。

李男回憶，電話那頭講得有條有理，甚至報出員警編號與公文號碼，讓他一時難以懷疑。他邊走邊想，突然想到新聞報導常提到假檢警詐騙，於是決定先到派出所問個清楚，安中所值班警員吳冠瑩與李偉維了解狀況後，識破詐騙集團慣用話術，這類詐騙常以「雙人話術」分工，一人冒充電信客服通知帳號異常，另一人假扮檢警施壓恐嚇，藉民眾害怕官司的心理誘導匯款。

南警三分局強調，任何機關不會以電話要求轉帳或操作ATM，更不會以「匯款免拘提」為名索取金錢。警方呼籲，若接獲可疑來電，務必冷靜查證，撥打165反詐騙專線或110報案，以免被荒謬話術騙走積蓄。

