強吻女童入獄1年半！ 「深海閻王」與少女性交又遭判刑

綽號「深海閻王」的王毓霖因在北市某運動中心廁所與14歲少女性交，一審被判刑9月，高院考量王已與少女和家人和解並賠償，今改判為6月徒刑。（記者楊國文攝）

綽號「深海閻王」的44歲柔道教練王毓霖，曾與自稱「朱元璋第19代傳人」的北市前里長朱雪璋比武，遭設局砍斷腳筋，不料，王2021年強吻女童遭判刑1年半定讞，入獄服刑，但前年又被控與14歲少女在北市某運動中心廁所性交，被士林地院依「對14歲以上未滿16歲少女性交罪」判刑9月；全案上訴，高等法院考量王與被害少女及其父親和解並賠償，今減為6月徒刑，可上訴。

2021年間，王毓霖擔任國小柔道教練，將一名女童抱坐在腿上撫摸臀部，還強吻臉頰及嘴唇，勸說「不可告訴別人，這是我們的秘密」，女童事後告訴父母，父母立即報警。王否認犯行，辯稱2人在玩，歷審均未採信，被判刑1年6月徒刑定讞，已入獄服刑。

檢方查出，2023年5月20日，王毓霖透過交友軟體結識14歲國中少女，明知對方未成年，仍相約北市北投運動中心，並在廁所內性交得逞，少女和家人事後向北市婦幼警察隊報案。

檢警調閱運動中心監視器，發現王毓霖和少女當天傍晚5時23分一起進入場館，約17分鐘後離開，並在少女下體、胸罩、內褲驗出王的DNA，檢方認定王涉案事證明確，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪將他起訴。

士林地院審理時，王坦承犯行，已因前案入獄的他，請家人帶15萬元現金欲彌補少女的損害，因少女家屬未到庭，調解未成。士院審酌王有悔意，判他9月徒刑。全案上訴高院。

高院審理期間，王已和少女和其父親成立調解並賠償完畢，今撤銷改判他6月徒刑。可上訴。

