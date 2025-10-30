為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    酒駕男逃避刑責拒檢撞警 新北警拔槍霸氣壓制

    2025/10/30 14:04 記者徐聖倫／新北報導
    員警拔槍喝令停車。（記者徐聖倫翻攝）

    員警拔槍喝令停車。（記者徐聖倫翻攝）

    41歲陳姓男子昨酒後駕車，行經新北市林口區，由於駕車過程搖晃引起巡邏員警注意並上前攔停。不料陳男心虛拒檢，猛踩油門逃逸，期間衝撞警用機車，狀況危急，警方即刻舉槍示警，陳男被拉出車外壓制，經查其酒測值達0.45mg/l嚴重超標，警方將陳男依法送辦。

    據悉，陳男於昨晚6時許開車行經林口區文化一路，當時為交通尖峰，巡邏員警見他開車搖晃，軌跡游移不定，遂示意其停車受檢。陳男自知酒駕理虧，欲逃避責任，於是拒檢並衝撞警用機車，隨後逃逸。

    文化一路當時車水馬龍，陳男很快被困在車陣中，員警追上後馬上拔槍喝令陳男就範，陳男眼看逃不掉，只能停車受檢。警方將陳男拉下車並壓制在地，他酒氣薰天，隨後令其進行酒測，果然大大超標。

    陳男供稱他與朋友聚會，貪方便所以自己開車返家，當下不想面對刑責所以拒檢衝撞。警詢後，依公共危險、妨害公務、毀損等多項罪名，將陳男移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    陳男被壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

    陳男被壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

    陳男被警方依法送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    陳男被警方依法送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    熱門推播