京華城案吳順民稱幫應曉薇處理200件案子都沒收錢 合議庭下午勘驗黃景茂偵訊錄影片段

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今日傳喚共同被告、國民黨台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳順民證稱他不是應曉薇的助理，而是無給職顧問，未替應曉薇行使議員職權，之後他兼任威京集團旗下的兆欣化工、鼎越開發的有給職顧問，月領威京集團5萬元薪水是他的勞務報酬，檢方起訴認定威京幫應曉薇養他，把他的薪水當作賄款「是大錯特錯」。

合議庭下午將勘驗北市前都發局長黃景茂的部分偵查譯文逐字稿，聲請人是柯文哲的律師鄭深元，主張偵查檢察官林俊言涉及不正訊問、未如實記載筆錄，上週經檢、辯核對逐字稿內容後，審判長中午諭知下午將勘驗一部分偵訊錄影片段。

吳順民說，他2014年2月自市政府都發局退休後不久，即透過萬華人士介紹認識應曉薇，擔任應曉薇的無給職顧問，應曉薇有幫她印顧問名片，他很少發放，因為北市府相關公務員他都認識，只有不認識的才發，到現在還沒用完。

吳順民說，2017年2月通過3年旋轉門條款後，擔任威京集團旗下的兆欣化工的有給職顧問，月薪5萬元、每年領13個月，須扣除二代健保費，也有申報所得稅，是合法的顧問，2020年轉任同集團鼎越開發，仍任顧問；他於2017年有告知應曉薇他要在威京集團工作，應曉薇沒什麼回應，但知道他有雙重身分；且他只是應的義工，沒有義務將自己的事，事事向她報告。

吳說，應曉薇在一些會勘、協調會場合，會向人介紹他是她顧問，但不會提及他是威京集團的顧問；他大約替應曉薇處理過200件陳情協調案件，都是無酬的義工。

應曉薇的律師吳佳蓉詰問時，吳順民證稱，他只是協助應曉薇處理工程相關的陳情案，沒有負責處理哪件案子，他擔任應的顧問和他在威京的工作無關，也不是沈慶京幫應曉薇付他的薪水；應曉薇不會要求他去指揮公務員，或以議員名義行使職權，應曉薇對公務員一向很客氣，不會施壓、脅迫或不禮貌。

吳順民說，2021年4月應曉薇研究室請都發局派人到應的辦公室討論京華城案，都發局指派專委張立立前來，現場就是在討論法規，請張指導該怎麼依法辦理，並未要求張立立之後要在都委會專案會議說什麼特定言論，張立立也是很專業。

吳說，2020年2月18日應曉薇帶著他去副市長室拜會彭振聲，黃景茂也有帶幕僚到場，沈慶京並不在場，陳情內容都寫在陳情書裡，拜會只是想「見個面客套一下」，應曉薇對彭和在場公務員也沒有不禮貌的言行，只是要求市府重視京華城的問題。

吳順民在接受沈慶京的律師詰問時說，他擔任應曉薇的顧問後3年後，才當兆欣石化的有給職顧問，並非沈慶京派他去當應曉薇的顧問，2個顧問職完全無關，月領5萬元薪水是他提供專業意見的勞務報酬，起訴書稱是賄款，顯然有誤；且他也不是起訴書所稱的應曉薇助理，而是無給職顧問。

