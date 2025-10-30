宜蘭老字號園藝公司遭工程車連續3次倒車衝撞 負責人受傷送醫

宜蘭冬山一家老字號園藝公司，昨天下午遭人開工程車倒車衝撞，現場一片狼藉。（讀者提供）

宜蘭縣冬山鄉一家園藝公司驚傳遭人開工程車衝撞，造成李姓負責人受傷送醫，園藝公司落地窗玻璃碎裂，騎樓上多輛機車受損。警方循線查出35歲林姓男子涉案，傳喚他到案說明，不排除工程標案糾紛，引發同行開車衝撞報復洩憤。

羅東警分局指出，昨天下午1點多接獲報案，指冬山鄉富農路一家老字號園藝公司遭工程車衝撞，有人受傷送醫救治，隨即組成專案小組偵辦。

請繼續往下閱讀...

目擊者描述，事發當下，園藝公司李姓負責人駕駛白色休旅車，停在公司外面；突然間一輛黃色工程車迎面而來，先倒車撞擊休旅車，導致車內李男頸脊受傷，然後工程車再倒車連續3次猛撞園藝公司店面，騎樓停放的機車被撞得東倒西歪，大門落地窗破裂，現場一片狼藉，因事出突然引起驚聲尖叫。

駕駛工程車男子不只開車衝撞，還傳出怒嗆「我會來放火」，案發不久棄車逃逸；李姓負責人由救護車送醫，所幸傷勢無大礙。警方根據車牌以車追人，查出任職某工程行林姓男子涉有重嫌，通知他出面說明。

林男昨晚9點多自行到案，據了解，他抱怨工程標案被搶走，快沒飯吃了。警詢後依傷害、毀損、恐嚇罪嫌函送偵辦。被撞的園藝公司已在地方上經營40年，承攬不少交通部公路局的工程，林男涉嫌開工程車衝撞，不排除與同行標案糾紛有關，後續仍待警方調查釐清。

被撞的園藝公司落地窗倒塌、玻璃碎裂。（讀者提供）

黃色工程車連續3次倒車衝撞園藝公司。（讀者提供）

園藝公司李姓負責人所開的休旅車被撞，人在車內的李男受傷送醫。（讀者提供）

涉案的林姓男子（中）昨晚9點多到案說明。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法