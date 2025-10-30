「北教大王力宏」劈腿12女犯法嗎？律師陳漢章點出「入罪關鍵」

前檢察官、律師陳漢章指出，感情世界裡的不道德行為，不等於刑法上的犯罪行為，除非有金錢往來或疑似偷拍、恐嚇等具體侵權行為，才有可能跨越法律界線。（圖由陳漢章提供）

國立台北教育大學教授許育健被多名女子指控以交往或結婚為名欺騙感情，甚至與教育界人士發生親密關係，總計多達12人，因此被戲稱為「北教大王力宏」。前新北地檢署檢察官、律師陳漢章受訪表示，如果行為僅涉及感情欺騙，且未涉及金錢或財物往來，一般難構成刑事責任，除非能證明行為人在當下就具備明確的詐欺意圖。

陳漢章說，刑法上的詐欺罪本質是財產犯罪，必須證明行為人施用詐術、被害人陷於錯誤、交付財物、造成財損及行為人因此獲利等要件。若只是單純的感情糾紛，例如劈腿、欺瞞婚姻狀態等，因未涉及財物利益，一般不會構成刑事詐欺；實務上，若有金錢糾紛，如「火山孝子」為交往而不斷匯款、或抖內直播主後未依約交往結婚等，重點在於是否能證明行為人「當下就打算詐騙」，否則往往只能歸類為道德問題。

請繼續往下閱讀...

陳漢章指出，大多數感情詐欺案件中，行為人的內心動機難以查證，常見辯詞如「我當時確實有與對方交往的想法，但對方後續行為讓我覺得不值得托付」等，使刑事追訴困難。不過如集團僱用女子專門與人約會、索取禮物後斷聯，若證據充分顯示行為當下即意圖騙取財物，才可能構成刑法上的詐欺罪。

如何區分情感詐欺或刑法上的詐欺或性侵？陳漢章表示，若雙方在自願情況下發生性行為，且不存在未滿16歲、精神障礙及權勢壓迫等情形，則通常不會構成強制性交罪。若僅因甜言蜜語而發生性關係，除非存在明確強迫或脅迫行為，否則難以入罪。

陳漢章也提醒，若被害人懷疑遭偷拍、威脅或散布私密影像，可立即保存對話紀錄、截圖及錄音，並即時報案讓警方調閱監視器畫面。報案可直接向轄區司法警察機關提出，效率較高；若不放心，也可向地檢署遞狀提告，但程序上仍會轉交警方查證。

「北教大王力宏」遭爆劈腿12女 校方：若違相關規定不寬貸

