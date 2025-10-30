苗栗骨董老酒商遭洗劫損失近百萬 3嫌落網後收押

警方將李姓、謝姓、吳姓3名男子查緝到案，詢後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地方檢察署。（記者彭健禮翻攝）

苗栗市一家骨董、老酒買賣業者，其倉庫日前遭「破門」洗劫，損失金額近百萬元，警方組專案小組追查，將共謀假看貨真洗劫的李姓、謝姓、吳姓3名男子查緝到案，詢後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地方檢察署，檢察官昨訊後將3人聲請羈押獲准。

被害業者的鐵皮倉庫內存放收藏多年的檜木圓桌及老酒、洋酒等，23日遭2竊賊剪破鐵絲網圍籬，及破壞鐵皮後，侵入行竊，損失80多萬元。

請繼續往下閱讀...

警方受理報案後，組專案小組追查，鎖定居住新北市的43歲李男、台中市的43歲吳男及雲林縣的43歲謝男，於28日持苗栗地方法院核發之搜票，分頭前往拘提到案，同時在犯嫌住居查扣失竊的檜木圓桌及部分失竊老酒。

警方查出，3人共謀犯案，於案發前先由吳男假意向被害業者做買賣為由，到倉庫挑貨，實際上卻是觀察倉庫內部及周邊環境，接著再由李男、謝男前往行竊。

苗栗警分局藉此呼籲，民眾對於貴重物品，應妥善保管並加強相關防盜（竊）設施，同時對於陌生來歷不明的洽購者應審慎過濾防範，才能避免成為宵小覬覦的目標；此外，民眾若發現可疑人、事，應立即通報警方，才能共同維護社會治安。

警方查扣失竊老酒。（記者彭健禮翻攝）

警方查扣失竊檜木圓桌。（記者彭健禮翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法