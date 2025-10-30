為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗骨董老酒商遭洗劫損失近百萬 3嫌落網後收押

    2025/10/30 13:31 記者彭健禮／苗栗報導
    警方將李姓、謝姓、吳姓3名男子查緝到案，詢後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地方檢察署。（記者彭健禮翻攝）

    警方將李姓、謝姓、吳姓3名男子查緝到案，詢後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地方檢察署。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗市一家骨董、老酒買賣業者，其倉庫日前遭「破門」洗劫，損失金額近百萬元，警方組專案小組追查，將共謀假看貨真洗劫的李姓、謝姓、吳姓3名男子查緝到案，詢後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地方檢察署，檢察官昨訊後將3人聲請羈押獲准。

    被害業者的鐵皮倉庫內存放收藏多年的檜木圓桌及老酒、洋酒等，23日遭2竊賊剪破鐵絲網圍籬，及破壞鐵皮後，侵入行竊，損失80多萬元。

    警方受理報案後，組專案小組追查，鎖定居住新北市的43歲李男、台中市的43歲吳男及雲林縣的43歲謝男，於28日持苗栗地方法院核發之搜票，分頭前往拘提到案，同時在犯嫌住居查扣失竊的檜木圓桌及部分失竊老酒。

    警方查出，3人共謀犯案，於案發前先由吳男假意向被害業者做買賣為由，到倉庫挑貨，實際上卻是觀察倉庫內部及周邊環境，接著再由李男、謝男前往行竊。

    苗栗警分局藉此呼籲，民眾對於貴重物品，應妥善保管並加強相關防盜（竊）設施，同時對於陌生來歷不明的洽購者應審慎過濾防範，才能避免成為宵小覬覦的目標；此外，民眾若發現可疑人、事，應立即通報警方，才能共同維護社會治安。

    警方查扣失竊老酒。（記者彭健禮翻攝）

    警方查扣失竊老酒。（記者彭健禮翻攝）

    警方查扣失竊檜木圓桌。（記者彭健禮翻攝）

    警方查扣失竊檜木圓桌。（記者彭健禮翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播