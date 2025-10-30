為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    坦尚尼亞貨輪疑走私133公噸冷凍肉品來台 還藏107萬包中國製菸品

    2025/10/30 13:46 記者洪臣宏／高雄報導
    檢警及海巡單位在高雄外海查獲大批中國製菸品。（民眾提供）

    檢警及海巡單位在高雄外海查獲大批中國製菸品。（民眾提供）

    台灣爆發非洲豬瘟疫情，保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署接獲情資查緝走私，在高雄外海登檢坦尚尼亞籍雜貨輪，赫然發現133公噸含豬肉等冷凍肉類及市價逾4000萬元中國製菸品，將船上台灣籍王男及印尼籍船長及船員共7人帶回偵訊，警方不排除該批物品試圖以「貍貓換太子」手法闖關，正擴大調查釐清。

    保安警察第三總隊第二大隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊接受高雄地檢署指揮，聯手財政、關務及防檢單位等查緝走私，24日清晨6時30分許在高雄港西南方海域登檢坦尚尼亞籍雜貨輪，查獲107萬7千包中國製菸品，市值逾4000萬元，令查緝人員意外的是，船艙內還有雞、豬、牛冷凍肉133公噸。

    警方調查，該艘雜貨輪從馬來西亞出發，預計目的地為高雄港，但未向海關報關，看似只是過境，但也不排除以「貍貓換太子」手法闖關走私。

    王男及船員們面對詢問避重就輕，僅表示在馬來西亞上船時，該批冷凍肉類及菸品就已經存在，不清楚來源及去處。

    檢警依菸酒管理法及動物傳染病防制條例偵辦，肉品採「不落地」原則，菸品因標示不明予以查扣，待相關單位釐清後將做出相關裁罰。王男訊後以5萬元交保，印尼籍船長及船員則無保飭回，該艘雜貨輪日前已經離境。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    菸品市價逾4000萬元全數查扣。（民眾提供）

    菸品市價逾4000萬元全數查扣。（民眾提供）

    查緝單位查獲大量冷凍肉及菸品。（民眾提供）

    查緝單位查獲大量冷凍肉及菸品。（民眾提供）

    菸品來源不明遭查扣。（民眾提供）

    菸品來源不明遭查扣。（民眾提供）

    查緝單位在外籍雜貨輪查獲大量冷凍肉，穿上防護衣查察。（民眾提供）

    查緝單位在外籍雜貨輪查獲大量冷凍肉，穿上防護衣查察。（民眾提供）

