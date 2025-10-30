沒看錯！「海巡署查緝隊」桃機截獲大麻軟糖 運毒男下場曝光

曾嫌（右一）從美國搭機返台入境時，被獲報攔截的執法人員帶往第二航廈檢查室查驗行李。（記者余瑞仁翻攝）

海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，獲悉曾姓男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，將搭乘機返台，即會同桃園警分局、關務署台北關於當月21日在桃園國際機場攔截，果然從曾嫌入境時攜帶的行李內，查獲1包含有二級毒品成分的大麻軟糖，偵訊後送辦，桃園地檢署近日偵結將曾男依運輸第二級毒品罪嫌起訴。

檢警與海巡偵查分署桃園查緝隊調查，26歲曾男於今年初前往美國打工換宿，期間還前往南美洲旅遊，5月20日凌晨（當地時間）從美國德州休士頓機場搭乘長榮BR51號班機返台，並將大麻軟糖毒品裝於行李箱內，以託運行李方式私運入境。

請繼續往下閱讀...

曾嫌次日清晨6點55分在桃園機場第二航廈提領托運行李通過海關時，被據報攔截的執法人員帶往入境檢查室檢查行李，發現有可疑軟糖製品，以毒品試劑檢測出含有大麻成分，將他逮捕依運毒重罪送辦。

曾男坦承是在美國德州某處BAHAMA MAMA店內，購買該軟糖1包，扣案大麻軟糖經送驗驗出含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分，全案經桃檢偵查終結，依毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪提起公訴。

海巡桃園查緝隊表示，大麻軟糖具成癮性，若流入市面不慎被青少年誤食，將產生嚴重危害；另，毒品走私近年手法不斷翻新，含有大麻酚之大麻軟糖在我國為毒品危害防制條例公告列管之第二級毒品，運輸、販賣將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑重罪，得併科1千5百萬元以下罰金，呼籲民眾切勿攜帶或郵寄入境，以免觸法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

海巡署偵防分署桃園查緝隊截獲曾嫌攜帶大麻軟糖入境，經驗毒試劑檢驗出軟糖有二級毒品反應。（記者余瑞仁翻攝）

