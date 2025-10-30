中打破詐欺水房集團逮12人 多層次「死轉手」交收人頭帳戶設斷點

警方破獲張姓男子為首的詐欺水房，逮捕取簿手、車手等12名集團成員。（記者陳建志翻攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資，經分析金流及跟監蒐證深入溯源追查，發現以張姓男子（28歲）為首的詐欺水房集團，與境外假投資詐欺機房勾結，該水房分工細膩，都以不會見面的「死轉手」方式製造斷點，拿到詐騙款項後再換成虛擬貨幣匯出到境外詐欺機房洗錢，警方前後共逮捕張男和取簿手、車手共12人，訊後依詐欺、洗錢及組織犯罪移送法辦。

刑事局中打第五隊隊長黃昭瑜表示，接獲情資發現以張姓男子（28歲）和侯姓幹部（29歲）為首的詐欺水房 （洗錢）集團，與境外假投資詐欺機房勾結，先由詐騙機房以找工作需轉帳匯薪水等詐騙方式，騙取民眾的提款卡、帳戶，再派遣旗下取簿手前往指定的電子式置物櫃收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹。

接著再以相關包裹藏放於草叢、交通錐或是寄送貨運站，以雙方都不會見面的「死轉手」方式製造斷點，由車手出面拿取，接著詐騙機房再以網購詐騙連結方式，騙取民眾匯款進入人頭帳戶中，再由水房集團派遣車手前往提款機領款，水房集團收取詐騙贓款後，再轉換成虛擬貨幣將錢匯出至境外詐騙機房，清查後共有26名被害人，遭詐騙金額達111萬元。

刑事局中打與台中市刑大、台南市刑大、台北市警局信義分局等單位共組專案小組，由台中地檢署指揮偵辦，從去年7月至今年7月，陸續逮捕已遭通緝的張姓男子（28歲）和侯姓幹部（29歲），以及取簿手、車手等12人到案，並查扣手機11支、筆記型電腦及虛擬貨幣買賣契約書等證物，全案依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

警方破獲張姓男子為首的詐欺水房，查扣手機、筆電等犯罪工具。（記者陳建志翻攝）

警方破獲張姓男子為首的詐欺水房，整理出該集團和境外機房合作的犯罪手法。（刑事局中打提供）

