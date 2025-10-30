彰化伸港小姊妹下課馬路遭撞亡 74歲無照翁判1年2月

該案車禍發生現場，圖中休旅車為蕭男所開。（民眾提供）

彰化縣伸港鄉74歲蕭姓老翁，去年無照駕駛撞死剛下課要回家的陳家2姊妹。該案經過彰化地方法院審理時，蕭男認為是小朋友們突然闖燈，來不及閃避又有樹木遮住視線才釀禍，但法官依據相關行車紀錄器勘驗，認定蕭男無照駕駛，還以77.264公里超速駕駛且未禮讓行人，犯後否認犯行也未與家屬和解，依過失致死罪判處1年2月有期徒刑。

判決書指出，車禍發生於去年2月22日傍晚6時許，長年無照駕駛的蕭男開休旅車，行經伸港鄉建國路與美港公路三段路口時，當地限速70公里，蕭卻以約77公里的時速通過，導致姊妹倆受到嚴重頭部創傷。經過長達數月搶救，10歲姊姊在去年9月5日宣告不治，9歲妹妹也在去年10月29日傷重身亡。弟弟經過治療後倖存。

該案審理時，蕭男否認自己有過失，辯稱當時是綠燈通行，沒有超速，是因為對方突然闖紅燈才來不及反應。他更聲稱，視線被分隔島樹木遮擋，等到發現行人時已經來不及煞車。

法院根據路人提供的行車紀錄器畫面，進行了精確的科學計算。畫面顯示，在18點21分30秒時，蕭男正通過路口前的號誌桿位置（A點）；僅僅過了0.72秒，也就是18點21分31秒時，車輛已經行駛到斑馬線上撞擊行人的位置（B點）。經過實際測量，A點到B點的距離為15.5公尺。

法官認為，現場路口照明充足，分隔島並無樹叢遮擋視線，加上蕭男駕駛的休旅車視野較高，理應能提早發現行人。更重要的是，基於「行人穿越道本來就該禮讓行人」的基本原則，即使行人闖紅燈，駕駛行經斑馬線時仍應暫停讓行人優先通過。

法院認為，如果蕭男能遵守速限並注意車前狀況，應能及時反應避免撞擊，或至少減輕撞擊力道。雖然蕭男符合自首條件獲得減刑，但因為始終否認犯行，也未與被害家屬達成和解，加上同時具備過失傷害及過失致死等多件加重事由，判處1年2個月有期徒刑。

