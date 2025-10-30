為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐騙太難賺？台詐欺通緝犯流亡中國轉型成為毒梟 4億毒品原料悄入台

    2025/10/30 12:50 記者黃佳琳／高雄報導
    三批來自中國地區的四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1丙酮」闖關來台，都被海關即時攔阻。（記者黃佳琳翻攝）

    三批來自中國地區的四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1丙酮」闖關來台，都被海關即時攔阻。（記者黃佳琳翻攝）

    一批涉及詐欺案被發布通緝的台籍嫌犯潛逃至中國躲藏後竟轉型成為毒梟集團，透過在台「前同事」接應，寄送三批四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1丙酮」來台，幸海關及時攔查，並通報警方介入調查，阻止這批價值4億的毒品流入市面，並逮捕5名嫌犯送辦。

    刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，今年6月至8月，陸續有三批來自中國地區的四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1丙酮」闖關來台，都被海關即時攔阻，經送驗後，發現這批原料純度高達99%，總純質淨重近500公斤，若流入市面，可製造成逾60萬包毒品咖啡包或500萬顆錠狀毒品，價值估計超過4億元。

    南打展開「溯源追緝」，陸續於桃園、台南及高雄等地，循線將游姓（20歲）、江姓（31歲）、王姓（31歲）、林姓（31歲）、趙姓（25歲）等5名犯嫌緝捕到案。

    警方發現，主嫌趙男和江男與數名逃逸至中國地區的台籍通緝犯合作，進口毒品先驅原料，再招募游、王、林3嫌到不同處所領取、移置和運送，並給付1萬元至4萬元不等報酬，且趙、江兩人和通緝犯之前都是同一個詐騙集團的成員，訊後除依毒品罪送辦外，並持續追查毒品的來源及未來流向。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

