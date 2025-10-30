為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    撞見曾騷擾女友仇人 3男大街追逐打成一團

    2025/10/30 12:26 記者陸運鋒／新北報導
    蘇男替蔡姓友人出氣，從後方一把推向高男。（記者陸運鋒翻攝）

    蘇男替蔡姓友人出氣，從後方一把推向高男。（記者陸運鋒翻攝）

    蔡姓男子與蘇姓友人昨（29）天下午1時許，行經新北市新店區華中街時，撞見曾經騷擾蔡男女友的高姓男子，蘇男便一把推向高男，雙方起口角後引發追逐，進而演變成3人當街互毆，警方獲報趕抵，協助3人送醫治療，雖僅受輕傷，但在街上大打出手，將依社會秩序維護法裁罰。

    新店警分局調查，25歲蔡姓男子與23歲蘇姓友人，2人當時步行經過新店區華中街一處騎樓時，看見曾經騷擾蔡男女友的42歲高姓男子，蘇男決定替蔡男出氣，便從後方一把推向高男，此舉引發雙方追逐。

    據知，高男不甘示弱持雨傘攻擊蘇男，蔡男見狀後也加入戰局，3人就在街上大打出手，期間還波及路過的王姓駕駛，導致汽車板金受損，而當地居民見狀後紛紛報案。

    警方說，獲報趕抵時，雙方已經沒有衝突，但3人肢體皆受到擦挫傷，由救護人員分別送往新店慈濟及新店耕莘醫院治療，已受理蔡、蘇提出傷害告訴，同時將3人依違反社會秩序維護法裁罰。

    蘇男推了高男一把後，引發雙方追逐，3人進而在街上大打出手。（記者陸運鋒翻攝）

    蘇男推了高男一把後，引發雙方追逐，3人進而在街上大打出手。（記者陸運鋒翻攝）

