基隆隧道「人形鬼影」變鬼變怪 拍萬聖節影片3人法辦

基隆市賴姓騎士26日晚間經過中山隧道時，竟看到面對車道站立的「人形鬼影」，嚇得差點摔車。（民眾賴先生授權提供）

本報昨天獨家報導，有人在基隆市中山隧道內疑似扮鬼，嚇壞路人；基隆港務警總隊調閱隧道內監視畫面發現，這起「人形鬼影」引發網友驚恐的案件，原來是為了拍攝萬聖節影片，岩姓女子一身黑衣、褲、長髮披肩，在隧道內來回走動，由李姓男子拿相機在另一側捕捉畫面，隨後2人搭江姓男子的車離去，3人到案後頻頻致歉。警訊後，岩姓女子等3人依涉犯社會秩序維護法函送法辦。

賴姓騎士26日約晚間7點騎車經過中山隧道時，竟看到「背對著車道」模樣嚇人的身影，當下嚇到差點摔車，所幸穩住車頭才沒釀成大禍，他一度認為遇到鬼，過幾10分鐘回程再度看到那個身影，卻是「正面」對著車道而立，最後他拿起手機拍下駭人的一幕，心神不寧下，還跑去媽祖廟擲杯確認是不是遇到鬼，結果媽祖給了聖杯、說是人為。

請繼續往下閱讀...

案經本報獨家披露後，引發網友熱議；基隆港務警察總隊調閱隧道內外監視器發現，20多歲的江姓男子從台北開車來基隆，載著與他同齡的岩女與李男至中山隧道後，把停在隧道外，岩女與李男晚間6點40分徒步進入隧道內，岩女在隧道內來回走動，李男則在隧道另一側捕捉畫面直至7點5分走出隧道；過程中，岩女長髮披肩，穿著黑色上衣、黑色喇叭褲，並未穿戴假髮等打扮嚇人。

警方昨晚通知李男等3人到案，岩女等3人解釋，他們當晚到基隆中山隧道拍攝影片，是為了明天的萬聖節預錄影片，想不到拍攝過程中會嚇到路過的賴姓男子，與造成網友恐慌，對此感到非常抱歉。

相關新聞請見：

獨家》隧道驚見「人形鬼影」差點摔車 基隆男拍照跑去找媽祖求解

基隆隧道「變鬼變怪」！目擊騎士2天睡不好還摔傷：心裡會有陰影

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法