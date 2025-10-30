為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    冒名留手機上網報名預約10多間商家 惡整主管下場曝光

    2025/10/30 11:28 記者蔡清華／高雄報導
    原告頻頻收到不必要之行銷簡訊及電話。示意圖。（資料照）

    原告頻頻收到不必要之行銷簡訊及電話。示意圖。（資料照）

    高雄市方姓女子因不爽公司林姓女主管的管理作為，私自以林女的手機，上網預約補習班、健身房、房仲…10多間商家，使林女不斷收到不必要之行銷簡訊及電話，提告方女違反個人資料保護法，法院判她3月徒刑，可易科罰金。可上訴。

    判決指出，方女與林女前為同事關係，方因不滿遭林女於職場上之管理與作為，於任職期間取得林女之手機門號，去年12月7日多個時段，在巨匠電腦板橋認證中心、World Gym世界健身俱樂部、志光數位學院旗山分校、TKB百官網、BOS巴菲特線上學院等10多店家網頁，報名或預約系統留下林女姓名及手機門號。

    造成店家頻繁詢問林女或向其行銷，收發及接聽不必要之行銷簡訊及電話，經報請警方調查，獲悉遭方女惡整，依違反個人資料保護法訴警偵辦。

    橋頭地院審酌被告與告訴人前為同事，因對告訴人職場管理有所不滿，竟將告訴人姓名、手機門號之個人資料，登錄在數個商家網站之報名或預約系統，侵害告訴人之隱私權，更使告訴人頻繁接到不同商家電話行銷；犯後雖坦承犯行，然告訴人於偵查及本院審理中均表示無調解意願，判方女徒刑3月，得易科罰金9萬元。

