高中校園女學生墜樓 起因是3張照片

高雄某高中驚傳女學生墜樓，調查後發現起因竟是3張私密照外流。示意圖（資料照）

就讀高雄某高中的小卉（化名）與高中男友小強（化名）分手後，發現自己傳給男友的私密照竟外流，小卉受不了打擊從校園墜樓，幸送醫後撿回一命，學校展開調查，發現私密照是小強外洩，小卉父母心疼提告求償200萬元，法官判小強和他的爸媽應連帶賠償40萬元。

判決指出，2022年間，小卉透過IG結識就讀另所高中的小強，兩人發展成為男女朋友後，小卉在小強的溫柔攻勢下，傳了3張私密照給小強欣賞，沒想到兩人分手後，2023年3月，小強竟擷圖小卉的IG首頁，並加上她所就讀的學校資訊，發文駡小卉「這個女的突然闖進我朋友圈騷擾別人也騷擾我，傳給我裸照說是前男友逼她拍的，重點是還不好看，有點噁」。

小卉得知此事後，透過IG私訊小強，問他把私密照傳給誰看，並要求他立即刪除照片，但小強不為所動，還揚言要把照片拿出去賣；小卉私密照的事情在校園間流傳，不斷有同學開玩笑跟她說想看，小卉受不了壓力從校園墜樓，導致全身多處骨折，幸送醫搶救即時撿回一命。

校方和小卉父母展開調查，發現事件起因竟是3張照片所致，父母心疼，但也無形中給了小卉壓力，讓小卉功課和人際關係不斷下滑；事件調查告一段落後，小卉父母心疼女兒遭遇，向小強和他爸媽提告求償200萬元。

高雄地方法院審理時，小強爸媽認為，小卉墜樓與私密照外洩無關，還說小卉爸媽求償金額過高，並不合理；法官綜合相關事證後，認定小強散布照片侵害小卉的名譽權、隱私權、健康權，且情節重大，因此判小強和他的爸媽應連帶賠償40萬元，可上訴。

