屏縣滯欠大戶違反土石採取法遭罰上千萬 土地遭查封拍賣

屏東縣高樹鄉泰興段554地號土地將拍賣，土地形狀方整、有深坑。（行政執行署屏東分署提供）

屏縣一名許姓滯欠大戶，去（2024）年未經許可採取土石，陸續被縣府裁處逾1千萬元，今年移送屏東分署強制執行，其位於高樹鄉泰興段之方整空地遭查封，將於下週二（11月4日）進行第一次拍賣，底價590萬元。

法務部行政執行署屏東分署表示，11月份聯合拍賣會將於11月4日（週二）下午3時在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室登場。當天最受矚目的拍賣標的是位於屏東縣高樹鄉泰興段的方整空地，本次將進行第一次拍賣，底價590萬元，保證金118萬元，請有興趣投標的民眾把握機會。

屏東分署進一步說明，該筆土地為屏東分署滯欠大戶許姓義務人所有，其於去年7月至9月未經許可採取土石，違反土石採取法，經屏東縣政府分別裁處新台幣695萬餘元及330萬餘元，並於今（2025）年2月及8月分別移送屏東分署強制執行。

屏東分署表示，對於此類危害國土資源及環境永續的不法行為，一貫秉持「強力執行、絕不寬貸」原則，收案後立即將義務人名下之土地進行查封及鑑價，並於11月4日下午3時在屏東分署拍賣室以投標方式拍賣該筆不動產，拍賣標的位於屏東縣高樹鄉泰興段554地號土地，土地形狀方整，但有一深坑，底價590萬元，保證金118萬元，拍定後依現況點交，請應買人注意。

此外，此次還有位於屏東縣里港鄉、枋寮鄉、林邊鄉等多筆土地也將進行拍賣，對不動產投資有興趣的民眾可投標。

