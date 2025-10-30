基隆廟口吃宵夜遇警盤查 慣竊駕車撞警車亡命逃竄4公里落網

基隆市警一分局忠二路派所警員駕警車攔下葉姓男子的車後，將葉男從駕駛座窗拉出後上銬，展現強勢作為。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警一分局忠二路派出所警員昨天深夜攔停一輛註銷車輛，葉姓駕駛不僅不停車受檢，反加速逃逸，一路逆向、蛇行、闖紅燈；警員駕警車鳴笛緊追4公里，在文化中心前空曠處將葉從駕駛座窗拖出車外，上銬逮捕後在車內起獲第二級毒品依托咪酯菸彈，展現強勢作為；警訊後，將葉男依毒涉犯品危害防制條例等罪嫌送辦。

基隆市警一分局忠二路派出所警員朱翔渝昨天深夜11點半駕警車，與同僚廖為綸、陳炯錡巡邏至仁愛區愛一路、仁二路口，發現1輛白色休旅車為註銷車牌，且該車35歲葉姓駕駛在新北市、台北市、基隆市等地犯下多起竊案；朱員立即鳴笛示意葉男停車受檢，未料葉男不僅不停車，反加速逃逸。

請繼續往下閱讀...

朱員駕車鳴笛一路在後緊追，葉男駕車沿仁一路逆向，連闖4個紅燈，繞至信一路、中正路開上62甲線，再繞回信一路，逃竄約4公里欲從東岸聯外道路開往高速公路，朱員擔心駕駛開上高速公路，在信一路、義一路口將葉男駕駛的車攔下，葉為了逃脫，駕車衝撞警車，把警車右前葉子板撞凹才停車。

朱員等3人見葉車被攔下後，立即下車將葉男從駕駛座窗拖出車外，上銬逮捕，警方隨後車上查獲第二級毒品依托咪酯菸彈；葉落網後稱，他開車要到基隆廟口吃宵夜，想不到會遇到巡邏警車；警訊後，將葉男依涉犯刑法公共危險、妨害公務罪及毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法