    首頁 > 社會

    網戀陷阱多！豐原2大叔被灌迷湯 差點失金、幫開帳戶

    2025/10/30 09:33 記者張軒哲／台中報導
    豐原警方成功阻止林男開設人頭帳戶。（警方提供）

    詐騙事件層出不窮，豐原警分局昨日與轄內銀行聯手合作，短短半小時內在同一家銀行，成功攔阻兩起網路交友詐騙案，及時守住兩名大叔的血汗錢，警方呼籲民眾嚴防網戀陷阱，以免破財又傷心。

    豐原警分局豐原派出所副所長曹志瑋、警員曾裕哲，昨日上午接獲銀行行員通報指稱，有民眾疑似遭到詐騙，員警趕赴現場了解後發現，58歲林姓男子日前透過網路結識一名自稱在國外工作的女子，兩人認識不久便以「老公」、「老婆」互稱，女子近日聲稱，即將返台開設美容院，因外幣帳戶無法使用，請林男協助開立帳戶代為收款。

    員警得知情況後，向林男說明這是詐騙集團常見的「人頭帳戶」手法，林男聽後恍然大悟，當場停止辦理開戶手續。

    未料，警方正苦勸林男，隔壁櫃檯行員又通報，一名67歲黃姓男子的匯款用途可疑，疑似遭到詐騙。經了解，黃男向行員表示，匯款目的係為購買農機具，但收款帳戶卻是屬於境外銀行。

    警方抵達後，黃男強調匯款金額「僅人民幣2萬元數額不大」，黃男坦言是透過網路交友結識一名女子，雙方以「國王」、「寶貝」互稱，關係親暱。該女子多次以「工作資金短缺」為由，向黃男索討錢財，並要求將款項匯入指定帳戶，黃男了解是詐騙後，立即停止匯款。

    黃男與詐騙集團以國王跟寶貝互稱。（警方提供）

