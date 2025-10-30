為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄6旬男疑酒駕拒測 囂張嗆「我是警友會」要把員警調六龜

    2025/10/30 09:36 記者許麗娟／高雄報導
    吳男渾身酒味卻不配合酒測，被依拒測開罰18萬元，並吊銷駕駛執照、吊扣牌照2年。（民眾提供）

    吳男渾身酒味卻不配合酒測，被依拒測開罰18萬元，並吊銷駕駛執照、吊扣牌照2年。（民眾提供）

    高雄吳姓男子（62歲）今（30）日凌晨4點多開車行經苓雅區成功二路，遭民眾目擊車輛行車不穩，員警循線追車，近4點半在成功二路與海邊路口發生吳男駕駛的車輛，見車子停等紅綠燈時方向燈忽左忽右，當場將吳男攔下並進行酒測，但吳男不僅不配合拒測，還一度嗆自己是警友會，可把員警調到六龜，最後仍被以拒測開罰。

    苓雅分局成功路所指出，警方於凌晨4點接獲報案，指成功二路與新光路口有轎車行駛不穩，經警組於周遭搜尋，約4點28分在成功二路與海邊路口，發現目標車輛停等紅燈時方向燈忽左忽右，攔停時發現駕駛吳男散發酒氣，並對其進行酒測。

    據了解，吳男疑似酒醉醉言醉語，不僅向員警說自己是警友會，嗆聲可以把員警調到六龜，員警對他進行酒測時，不時說要抽根菸，員警拒絕要求他吹氣，但卻消極不配合吹氣失敗，當場被扣車並以拒測帶回派出所，事後經查，吳男非苓雅分局的警友會成員。

    警方表示，吳男不依規定使用燈光，違反道路交通管理處罰條例第42條，處1200至3600元罰鍰；拒絕酒測行為違反同法第35條，處18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照、吊扣牌照2年並扣繳牌照，轎車當場移置保管。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

