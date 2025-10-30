金價飆漲男陷投資黃金騙局 警方攜業者阻詐保住40萬

金價飆漲，林男陷投資黃金騙局，警方與行員阻詐保住40萬。（民眾提供）

金價飆漲，高雄市楠梓區一名林姓男子誤信網友掉入詐騙集團陷阱，臨櫃提款40萬元要投資黃金，所幸行員機警發現異狀，通報警方攜手阻止詐騙，保住林男積蓄避免受害。

高雄警方今表示，林姓男子（63歲）前天上網誤信網友假投資、真詐財手法，掉入詐騙集團陷阱，上銀行解除定存，臨櫃提領40萬要投資黃金。

行員關心詢問林男資金用途，林男回答要裝修房屋，行員進一步詢問細項，林男卻語塞答不出來，行員機警察覺異常，通報楠梓警方到場處理。

經楠梓所警員到場，耐心詢問林男情況，林男才坦言透過網友要投資黃金，警員立即說明這是常見詐騙手法，林男才恍然大悟，原來一切攏是假，立刻放棄提領，幸好未解除定存，守住積蓄40萬元。

楠梓警分局提醒民眾，詐騙話術層出不窮，常以「投資保證獲利」等名義，誘騙匯款或提領現金，民眾若遇可疑投資訊息，應撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。

