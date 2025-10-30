台中19歲女大生自撞噴飛墜6米邊坡 全身擦挫傷送醫

台中一名蕭姓女大生，昨晚騎車自撞護欄後，噴飛墜落6米深邊坡，消防人員獲報到場搶救。（記者陳建志攝）

台中霧峰某科技大學蕭姓女大生（19歲）昨天晚上近9點時，疑似從宿舍要下山騎車外出，行經霧峰吉峰東路一處下坡路段時，失控撞上路旁的護欄，整個人並噴飛墜落一旁約6米深邊坡，台中市消防局獲報出動10多人摸黑搶救，將手腳都骨折，全身多處擦挫傷的蕭女吊掛救起送醫，所幸意識清楚，詳細事故原因將由警方調查釐清。

這起自撞車禍意外，發生在昨晚8點54分左右，台中市消防局接獲民眾報案，指稱霧峰區吉峰東路有騎士自摔，並摔落邊坡，立刻派遣霧峰及國光分隊，出動消防車3輛、救護車1輛、11名消防人員，由霧峰分隊分隊長魏子勛帶隊前往搶救。

消防人員抵達時，發現就讀大二的蕭姓女大生（19歲），自撞後墜落一旁邊坡，立刻下切進行搜救，在一旁約6米深的邊坡發現受傷的蕭女，檢視後發現右小腿開放性骨折、左手手腕骨折變形，全身多處擦挫傷，所幸意識清楚，立刻固定後執行吊掛作業，將她救起後送醫。

警方初步調查，該處是下坡路段，蕭女疑似車速過快、操作不當而失控自撞護欄，經酒測後並無酒精反應，詳細事故原因將進一步調查後釐清。

