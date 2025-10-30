為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    負責監控取款車手報酬1000元 換2年10月以上徒刑、罰25萬

    2025/10/30 08:43 記者李立法／屏東報導
    林男負責監控取款車手，每件報酬1000至2000元，被視為詐騙共犯重判。（資料照）

    林男負責監控取款車手，每件報酬1000至2000元，被視為詐騙共犯重判。（資料照）

    林姓男子加入詐騙集團負責監控取款的「車手」是否依照指示上繳贓款，每件可獲得1000至2000元不等報酬，林男被警方逮捕後辯稱是在學習如何交易虛擬貨幣，並未涉及詐騙，檢方並不採信，視為詐團共犯起訴，屏東地院依共同詐欺取財等罪，分別判處林男2年10個月不等徒刑，併科以25萬元不等罰金，可上訴。

    林男接獲詐團主要成員之一的賴男（另案審理中）指派，負責監控向被害人取款的「車手」是否依照賴男指示上繳贓款，每件可獲1000至2000元不等報酬，結果被埋伏逮捕郭姓「車手」的警方一併查獲送辦；林男卻辯稱他正在向郭男學習如何交易虛擬貨幣，不知道郭男涉入詐騙案，他並沒有參與詐騙集團；賴男則坦承指派林男負責監控郭男。

    檢方偵辦後起訴林男，屏東地院認為林男犯共同詐欺取財罪，判刑2年10個月，併科罰金25萬元；又犯共同詐欺取財未遂罪，判刑刑1年8個月，併科罰金10萬元；又犯偽證罪，判刑6個月，待林男涉數罪全部判決確定後，再由檢方向法院聲請裁定應執行刑。

