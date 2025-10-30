屏東市今晨民宅火警 救出一男一女

屏市一處住宅今晨發生火警，屋內瀰漫濃煙。（屏縣消防局提供）

屏東市金城街一處民宅今晨發生火警，消防局據報趕往現場，發現屋頂及4樓陽台有2人受困待援，隨即佈水線展開救援，7分鐘即控制火勢，救出一男一女，送醫無大礙。

屏東縣府消防局今（30）日清晨6時6分，接獲民眾報案屏東市金城街一處透天厝發生火警，並指有2人待救，消防局立即出動屏東、麟洛、長治分隊、第一大隊、特搜大隊及高級救護隊，共計12車27警消1役男前往搶救。

請繼續往下閱讀...

高級救護隊於6時17分先行到場，發現屋頂及4樓陽台有2民眾待救，意識清醒，無立即危險，立刻安撫他們的情緒，6時19分屏東分隊到場，隨即佈線入室搶救，火勢於6時26分控制、6時35分撲滅。

搶救分秒必爭，消防人員在6時30分許接觸到受困人員，6時38分將2人安全救出，高級救護隊救護車進行初步評估後，送往寶建醫院檢查，送醫的60歲男性、50歲女性，均無明顯外傷。起火原因仍待火調釐清。

屏市一處住宅今晨發生火警冒出濃煙。（屏縣消防局提供）

屏市民宅發生火警，消防人員將受困者救出。（屏縣消防局提供）

屏市民宅發生火警，消防人員救出受困者。（屏縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法