菲男月台從容現身「露鳥」 台女大聲喝叱後閃人

菲律賓籍男移工阿金，在後龍火車站月台見一名本國籍成年女子獨自在候車椅等車，竟拉下褲頭裸露生殖器，從容走到女子面前；女子見狀大聲喝斥，阿金趕緊以背包遮擋、匆忙逃離。警方循線將阿金查獲，依法送辦，苗栗地院認他犯公然猥褻罪，處拘役10日。

阿金於去年8月26日清晨5點40分許，在後龍鎮後龍車站第二月台處，見被害成年女子獨自坐在月台座椅等車，且四下無人，遂先行在遠方靠著牆壁，多次左右手在胯下處擺動。

阿金接著從從容容地向女子座位處走去，過程中右手仍持續在褲頭處移動，待行至女子面前，拉下褲頭露出生殖器；女子見狀，大聲喝斥，阿金趕緊以背包遮擋後匆匆忙忙地逃離現場。

經被害女子向站務人員反映後報警處理，警方循線將阿金查獲；起初，阿金還否認有露出生殖器，並辯稱聽不懂對方當天說了什麼，像是在罵他，他便離開。但警方出示月台監視器影像，阿金才坦承，詢後依法送辦，由苗栗地檢署依公然猥褻罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。

法官審理，認阿金公然裸露其生殖器官為猥褻行為，造成被害女子心理上之不舒適感，妨害社會秩序與善良風俗，所為實屬不該，考量其犯後已坦認犯行之態度，及其教育程度，職業、家庭經濟狀況等一切情狀，處拘役10日，如易科罰金，以1000元折算1日。

