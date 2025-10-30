為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    辯不知自然人憑證是個資！ 食安登錄揭詐團幫手謊言

    2025/10/30 07:33 記者王捷／台南報導
    前「富胖達」外送員林男誆稱為貸款交出自然人憑證，被視為共犯後，他辯解不知道這是個資。但法官認認為，他在外送員期間定期要以該憑證登入衛生局系統認證，不可能認為與個資無關，依洗錢防制法判刑5月。（資料照，記者王捷攝）

    本是為了維護食品安全的政策，竟成揭穿詐團共犯的證據，林姓「富胖達」外送員，自稱為貸款交出自然人憑證，卻被詐團拿去開帳戶詐騙。台南地方法院審理時，指出他曾以自然人憑證登入衛生局的食品業者登錄系統，顯示他明白憑證與個人的連結，戳破辯詞，依洗錢防制法判刑5月、併科罰金3萬元。

    林男去年將申辦的自然人憑證交給陌生人，對方以此向合作金庫及王道銀行開設帳戶，詐團再以投資、打工名義詐騙6名被害人，金額從數千到數10萬元不等。案經永康分局追查金流，查出帳戶為林男名下，檢方依洗錢防制法起訴。

    林男辯稱，他是在網路上看見「代辦貸款加分」的廣告，對方要他交出自然人憑證才可成功貸款，自稱不知那是個資。檢方認為說法牽強，法官進一步追查，發現他曾在「富胖達」外送平台工作，每年7月都須以自然人憑證登入衛生局，完成食品業者登錄，顯示林男熟悉這個制度，不可能會覺得自然人憑證不是個資，還誤以為憑證能「貸款加分」。

    法院認為，被告過去就因提供帳戶給代辦貸款者使用而被判刑4月，如今仍以相同理由推卸責任，顯然未引以為戒。其身為智識程度正常的成年人，卻將憑證交予素未謀面者，使他人成立人頭帳戶，顯具幫助詐欺與洗錢的不確定故意。

    林男未賠償被害人，也未表現悔意，行為助長詐欺氾濫與人頭帳戶問題，對社會秩序影響重大。依洗錢防制法第19條與刑法第30條減刑後，判處有期徒刑5月、併科罰金3萬元，可易科罰金。

