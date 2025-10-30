為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中大肚山「炸街猴」深夜不平靜！警方2小時攔11輛違規改裝車

    2025/10/30 06:06 記者黃旭磊／台中報導
    環警監聯合稽查深夜在遊園南路攔截改裝機車。（讀者提供）

    環警監聯合稽查深夜在遊園南路攔截改裝機車。（讀者提供）

    台中市大肚山區民眾反映，華山路、華南路與烏日區環中路一帶，深夜常有噪音車聚，烏日警分局長劉雲鵬帶隊稽查，昨天（29日）晚間10時前攔獲機車改裝排氣管等11輛違規改裝汽機車，依噪音管制法開罰3千元不等罰鍰，要重挫噪音改裝車銳氣。

    烏日警分局今天表示，與公路局台中區監理所、台中市環保局在龍井區遊園南路194號前，執行「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」勤務，29日攔查疑似改裝車1輛不合格，依噪音管制法罰鍰3000元，排氣檢驗2輛不合格，依空氣汙染防制法開罰7500元，取締機車違規改裝排氣管7件，變更原有燈光規格1件，各處罰鍰新臺幣900元並召回檢驗違規車輛。

    烏日警分局長劉雲鵬帶隊稽查，警方強調，民眾反映華山路一帶常有車聚情事，針對華南路、烏日區環中路路段加強稽查，啟動全區「靜城專案」，今年上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數，計有8627件，舉發機車改裝排氣管259件，展現防制危險駕車決心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播