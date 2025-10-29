為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦

    2025/10/29 23:31 記者陳建志／台中報導
    台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，卻傳出斃死豬數量不符，疑有「塗改」情形，台中地檢署已分案偵辦是否涉嫌偽造文書。（資料照）

    台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，卻傳出斃死豬數量不符，疑有「塗改」情形，台中地檢署已分案偵辦是否涉嫌偽造文書。（資料照）

    台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，卻傳出斃死豬數量從117、116頭，最後更正為78頭，並傳出化製廠三聯單中斃死豬頭數不符，疑似有「塗改」情形發生，涉及偽造文書，台中地檢署證實，已指派張聖傳主任檢察官分案偵辦，查明是否有相關違法狀況。

    台中地檢署今晚表示，非洲豬瘟中央災害應變中心指，該養豬場的疫情調查報告中，數日間運送病死豬隻至化製場時，所填載的化製三聯單甲聯與丙聯記載病死豬數量不符，疑涉偽造文書情事，已於第一時間指派張聖傳主任檢察官，率同檢察事務官前往台中市政府環境保護局，調取養豬場相關稽查紀錄，瞭解該局對養豬場蒸煮廚餘作業的查核情形，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例，或相關違法情事。

    台中地檢署並表示，為持續釐清案情，今天上午也傳訊證人王姓獸醫佐，查明全案始末，並經他同意進行手機鑑識採證，訊畢已諭知請回。

    另外，針對王姓獸醫佐沒有獸醫資格，僅是藥商卻疑似給藥，是否違反獸醫師法？台中市政府在10月26日函請台中地檢署偵辦，台中地檢署表示，27日收受該函文後，已在28日分「他字案」辦理，不過針對台中市政府函疑違反獸醫師法規定部分，經查獸醫師法相關違反事項屬行政罰，未涉刑責，此部分宜由主管機關依權責處理。

