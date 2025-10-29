再接再厲！ 10/29今彩539頭獎摃龜

再接再厲！ 10/29今彩539頭獎摃龜2025/10/29 22:15 即時新聞／綜合報導
10月29日開獎的第114000262期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）
10月29日開獎的第114000262期今彩539頭獎摃龜。
第114000262期今彩539中獎號碼為「26、32、33、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共204注中獎，每注可得2萬元；參獎共6210注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7389注中獎，每注可得50元。
請繼續往下閱讀...
第114000262期39樂合彩中獎號碼為「26、32、33、36、39」，四合共5注中獎，每注可得21萬元2500元；三合共458注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1115注中獎，每注可得1125元。
第114000262期3星彩中獎號碼為「287」，壹獎共132注中獎，每注可得5000元。
第114000262期4星彩中獎號碼為「4618」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）
熱門賽事、球星動態不漏接