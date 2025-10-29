為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    債主追上門嚇壞妻兒 渣夫躲海外終被休

    2025/10/29 21:59 記者蔡彰盛／新竹報導
    債主追上門嚇壞妻兒，渣夫躲海外終被休。（情境照）

    債主追上門嚇壞妻兒，渣夫躲海外終被休。（情境照）

    新竹張姓男子在外欠債，債主追上門嚇得妻兒驚慌失措，且還要妻子去跟銀行貸款幫他還債並支應生活費，最後甚至滯留海外不歸，妻子憤而訴請休夫，新竹地院法官判准。

    結婚14年育有2子女的陳女說，先生張男婚後經常於海外工作，且在海外工作之實質内容，均未確實告訴她，大約每次出國3個月，返回台灣1個月，本來有提供家庭生活費用，不知為何經濟狀況急劇惡化，被多家金融機構聲請核發支付命令，亦有其他債權人聲請本票裁定，甚至要她向銀行貸款30萬，以供家庭支出及支付其個人貸款，且已無正常提供家庭生活必要費用。

    因張男經濟惡化，導致有債權人上門暴力討債，她為此驚恐不已，不得已離開新竹市返回南部居住，期間她多次要求先生返國處理債務問題，對方卻滯留海外不歸，張男已多次於LINE訊息及視訊電話表示同意離婚，僅係不願回台辦手續，她憤而訴請休夫。

    法官調查，陳女主張張男因經濟況狀惡化，遭人暴力催索債務，連累妻兒離家遷居，且滯留境外不歸，放任其債務不理，除要求妻子貸款支應家計及張男個人債務外，並同意離婚，卻不願返台辦理離婚手續等情事，以致夫妻分居已1年，久已無共營夫妻婚姻生活等事實，被告離家失聯、亦無主動維繫此婚姻之行動或展現積極明確之意願，最後判准休夫。

