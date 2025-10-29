「買遊戲點數卡」詐騙異軍突起 金門警攜手超商設「防詐通報群組」

金門縣警局局長黃壬聰說，詐騙集團會透過Line向被害人透露有兼職援交，並要求被害人購買遊戲點數。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局今天公布9月打詐儀錶板最新資訊，有鑑於「實體遊戲點數卡」詐欺財物交付方式「異軍突起」，局長黃壬聰說，超商店員是防詐第1線重要守門員，警局已與41家超商共同成立「防詐通報群組」，在第一時間、第一線為消費者把關。

金門9月遭「詐」 3大類型直逼千萬

根據統計，金門9月受理詐欺案件與8月都是32件，財損金額9月1076.5萬元、8月903.5萬元；按件數依序「網路購物詐騙」8件、「假投資」6件、「假交友（投資詐財）」4件、「色情應召詐財」3件。原因多為誤信社群平台廣告、交友軟體、快速獲利投資資訊，財損以「假投資」350.2萬元最高，「假交友（投資詐財）投資」342.3萬元、「假冒機構詐財」291萬元，3大類型直逼1000萬元。

縣警局刑事警察大隊長吳易泉分析，在財物交付手法中，在超商發生的「購買實體遊戲點數卡」8月0件，9月高達總件數15.63%，同樣會發生在超商的「寄送金融卡」案件數也上升；這類多以色情應召詐財、假冒機構等為名，利誘被害人購買遊戲點數卡，拍照傳送序號代碼、至超商寄送個人金融卡給詐騙集團。

黃壬聰說，為防類似詐騙發生，縣警局與各大超商透過手機成立「防詐通報群組」，即時共享可疑案件資訊，強化攔阻機制；警方並製作「防詐警語立牌」，供各超商置於結帳櫃台，提醒店員主動關懷購買大量遊戲點數或操作轉帳的顧客。

民眾若接獲可疑來電，應先冷靜查證，並撥打165反詐騙專線或向警方求證。

金門縣警局與地區各大超商業者代表，共同宣誓為消費者把關。（記者吳正庭攝）

金門縣警局製作「防詐警語立牌」，供各超商置於結帳櫃台，提醒店員主動關懷購買大量遊戲點數或操作轉帳的顧客。（金門縣警察局提供）

