掉進床鋪、衣櫃間縫隙!台中97歲翁送醫不治

田姓老翁掉入床鋪和衣櫃間縫隙，送醫急救不治。（記者陳建志攝）

台中太平97歲田姓老翁，平時行動不便和兒子同住，今天早上兒子外出工作，老翁獨自在家，未料中午12點多，居家照服員拿午餐登門訪視，發現老翁掉進床鋪和衣櫃間的縫隙、臉部朝下，已無呼吸心跳，立即報案，消防人員將他送醫急救，仍宣告不治，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。

台中市消防局今天中午12點多接獲民眾報案，表示太平區宜祥街有民眾需要救護，到場時發現97歲田姓老翁已經沒有呼吸心跳，立即將他送往長安醫院急救。

據了解，高齡97歲的田姓老翁，有心臟病、高血壓等慢性病，平時和兒子同住，因行動不便平時常會跌倒，不過沒有坐輪椅，今天早上兒子要上班時並沒有發現異狀，不過中午12點多居家照服員到家裡要送餐時，卻沒有看到老翁，四處尋找赫然發現老翁掉進床鋪和衣櫃間的縫隙，臉部朝下已經沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，送醫急救仍不治。

因老翁沒有明顯外傷，家中也無外力侵入跡象，警方初步懷疑老翁不慎掉入床鋪和衣櫃間縫隙，無法自行脫困而窒息死亡，詳細死因須由檢察官相驗後釐清。

