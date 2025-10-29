為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    掉進床鋪、衣櫃間縫隙!台中97歲翁送醫不治

    2025/10/29 20:16 記者陳建志／台中報導
    田姓老翁掉入床鋪和衣櫃間縫隙，送醫急救不治。（記者陳建志攝）

    田姓老翁掉入床鋪和衣櫃間縫隙，送醫急救不治。（記者陳建志攝）

    台中太平97歲田姓老翁，平時行動不便和兒子同住，今天早上兒子外出工作，老翁獨自在家，未料中午12點多，居家照服員拿午餐登門訪視，發現老翁掉進床鋪和衣櫃間的縫隙、臉部朝下，已無呼吸心跳，立即報案，消防人員將他送醫急救，仍宣告不治，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。

    台中市消防局今天中午12點多接獲民眾報案，表示太平區宜祥街有民眾需要救護，到場時發現97歲田姓老翁已經沒有呼吸心跳，立即將他送往長安醫院急救。

    據了解，高齡97歲的田姓老翁，有心臟病、高血壓等慢性病，平時和兒子同住，因行動不便平時常會跌倒，不過沒有坐輪椅，今天早上兒子要上班時並沒有發現異狀，不過中午12點多居家照服員到家裡要送餐時，卻沒有看到老翁，四處尋找赫然發現老翁掉進床鋪和衣櫃間的縫隙，臉部朝下已經沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，送醫急救仍不治。

    因老翁沒有明顯外傷，家中也無外力侵入跡象，警方初步懷疑老翁不慎掉入床鋪和衣櫃間縫隙，無法自行脫困而窒息死亡，詳細死因須由檢察官相驗後釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播