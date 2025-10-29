宜蘭山老鼠集團栽在他手上 檢座林永守住17公噸貴重林木獲表揚

宜蘭地檢署檢察長王以文（右）親自出席頒獎典禮，並與獲表揚檢察官林永（中）合影。（圖由宜蘭地檢署提供）

宜蘭地檢署檢察官林永，偵辦橫行蘭陽溪地區「山老鼠」竊盜集團，成功瓦解長期竊取國有林木的犯罪網絡，查扣並取回國家所有的扁柏、紅檜等貴重林木143支、重達17公噸，今天獲行政院長卓榮泰表揚「查緝國土保育及環保犯罪有功人員」！

環境部今（29日）舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，行政院長卓榮泰、行政院政務委員陳金德、環境部長彭啟明、法務部長鄭銘謙等人出席。宜蘭地檢署與會人員則有檢察長王以文、主任檢察官周懿君及檢察官林永等人。

宜蘭地檢署表示，檢察官林永偵辦一起侵占漂流木案件時，敏銳察覺案件背後疑涉集團性竊伐及收贓，隨即積極運用檢察官偵查指揮核心職能，整合跨部會偵查資源，縝密規劃偵辦策略，帶領宜蘭縣政府警察局、內政部警政署保安警察第七總隊，以及農業部林業及自然保育署宜蘭分署等單位深入追查。

林永除向上溯源查獲金主，更向下追捕多名偷盜及載運者，成功破獲橫行於蘭陽溪流域的山老鼠集團，犯嫌數人目前均遭羈押。林永在偵辦過程中，從看似單純案件抽絲剝繭，洞察背後犯罪脈絡，展現偵查敏銳度與專業判斷力，大獲中央肯定，堪為國土保育執法典範。

宜蘭地檢署指出，林永獲行政院長卓榮泰表揚，不僅對其個人專業與努力的高度肯定，更是全體宜檢團隊在國土安全防制工作上的共同榮耀，面對日益複雜的國土犯罪態樣，檢察機關絕不退縮，並將深化跨域合作，強化與警政、林業、環保等單位的協作網絡，發揮「司法追訴、還綠於山」的雙重功能，落實「守護山林、生態永續」的司法使命。

宜蘭地檢署檢察官林永（右）獲行政院長卓榮泰（左）表揚查緝國土保育及環保犯罪有功人員。（圖由宜蘭地檢署提供）

宜蘭地檢署檢察長王以文（右）、主任檢察官周懿君（左）與獲表揚檢察官林永（中）合影。（圖由宜蘭地檢署提供）

