為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭山老鼠集團栽在他手上 檢座林永守住17公噸貴重林木獲表揚

    2025/10/29 20:10 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭地檢署檢察長王以文（右）親自出席頒獎典禮，並與獲表揚檢察官林永（中）合影。（圖由宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署檢察長王以文（右）親自出席頒獎典禮，並與獲表揚檢察官林永（中）合影。（圖由宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署檢察官林永，偵辦橫行蘭陽溪地區「山老鼠」竊盜集團，成功瓦解長期竊取國有林木的犯罪網絡，查扣並取回國家所有的扁柏、紅檜等貴重林木143支、重達17公噸，今天獲行政院長卓榮泰表揚「查緝國土保育及環保犯罪有功人員」！

    環境部今（29日）舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，行政院長卓榮泰、行政院政務委員陳金德、環境部長彭啟明、法務部長鄭銘謙等人出席。宜蘭地檢署與會人員則有檢察長王以文、主任檢察官周懿君及檢察官林永等人。

    宜蘭地檢署表示，檢察官林永偵辦一起侵占漂流木案件時，敏銳察覺案件背後疑涉集團性竊伐及收贓，隨即積極運用檢察官偵查指揮核心職能，整合跨部會偵查資源，縝密規劃偵辦策略，帶領宜蘭縣政府警察局、內政部警政署保安警察第七總隊，以及農業部林業及自然保育署宜蘭分署等單位深入追查。

    林永除向上溯源查獲金主，更向下追捕多名偷盜及載運者，成功破獲橫行於蘭陽溪流域的山老鼠集團，犯嫌數人目前均遭羈押。林永在偵辦過程中，從看似單純案件抽絲剝繭，洞察背後犯罪脈絡，展現偵查敏銳度與專業判斷力，大獲中央肯定，堪為國土保育執法典範。

    宜蘭地檢署指出，林永獲行政院長卓榮泰表揚，不僅對其個人專業與努力的高度肯定，更是全體宜檢團隊在國土安全防制工作上的共同榮耀，面對日益複雜的國土犯罪態樣，檢察機關絕不退縮，並將深化跨域合作，強化與警政、林業、環保等單位的協作網絡，發揮「司法追訴、還綠於山」的雙重功能，落實「守護山林、生態永續」的司法使命。

    宜蘭地檢署檢察官林永（右）獲行政院長卓榮泰（左）表揚查緝國土保育及環保犯罪有功人員。（圖由宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署檢察官林永（右）獲行政院長卓榮泰（左）表揚查緝國土保育及環保犯罪有功人員。（圖由宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署檢察長王以文（右）、主任檢察官周懿君（左）與獲表揚檢察官林永（中）合影。（圖由宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署檢察長王以文（右）、主任檢察官周懿君（左）與獲表揚檢察官林永（中）合影。（圖由宜蘭地檢署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播