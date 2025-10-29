又是假檢警老梗！中壢阿公救妻領金條梭哈 警埋伏活逮車手

中壢警方逮捕陳姓詐欺車手。（警方提供）

桃園市中壢區78歲徐姓老翁接到自稱警方的電話，要求交付名下所有財產，協助釐清案情，徐翁妻子察覺有異報警。警方埋伏逮捕28歲陳姓車手，成功保住老翁金條、金飾、人民幣及日幣等現金，總值超過400萬元，全案訊後依詐欺及洗錢防制法移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局興國派出所副所長宋漢振今天說，被害人徐姓老翁日前接獲自稱「新北市警察局石隊長」的電話，指稱他的妻子涉嫌詐欺案，並假冒「地檢署蔡主任檢察官」要求交付名下所有財產，會有「公證人員」上門收取保管以釐清案情。

徐翁自認這輩子奉公守法，對此深信不疑，立刻到銀行保險箱取出財物，準備現金、金飾等財產，其中包含5兩金條5塊，約折合現金372萬元，所幸妻子察覺異常，趕緊到興國派出所報警。

警方立即指派專人協助徐翁與詐騙集團周旋，相約面交。當晚8點左右，陳嫌依約上門取得財物，埋伏員警立即逮人，查扣工作手機，訊後依詐欺及洗錢防制法移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，詐騙集團常假冒檢警名義，以「帳戶涉案」、「資金保管」、「財產清查」等話術要求民眾交付金錢或貴重物品，真正的檢警機關絕不會以電話要求民眾交付財產。民眾若接獲類似電話，應保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110報案，警方將持續強化打詐作為，守護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中壢警方逮捕陳姓詐欺車手，保住老翁價值400萬金條及現金。（警方提供）

中壢警方保住老翁價值400萬金條及現金。（警方提供）

