詐騙花招！竹市竹光及新科國運中心遭冒名索個資 市府籲多查證

新竹市竹光及新科國運中心遭詐騙集團冒名向民眾索個資，市府提醒市民要多方查證，避免被遍。（記者洪美秀攝）

這是詐騙訊息！新竹市府及委外的竹光國民運動中心和新科國民運動中心近期都有會員反映，有接到粉絲團及Line群組反映有人假冒是網路報名活動，除引導到其他粉絲頁報名還索取相關個資，市府提醒民眾這都是詐騙訊息，籲市民多方查證，也不要任意提供個資，以免上當受騙。

市府也提醒市民，如有不明來訊通知金融帳戶有問題，要求設定轉帳等操作，務必提高警覺，小心查證，以保障個人權益與財產安全，同時提醒市民，官方機構不會主動要求提供任何個人資料，更不會私訊邀請加入群組或課程報名表單等，若市民有收到類似簡訊或可疑訊息或遭不當騷擾，可洽詢新科國民運動中心：03-579-7929。竹光國民運動中心：03-522-3899 #9。

請繼續往下閱讀...

竹光國運中心也證實近期確實有會員向該中心反映收到這樣的簡訊及訊息通知，要求加入LINE群組，因此詢問是否是官方或國運中心的活動，因此特別強調及提醒會員及市民，國運中心不會發出這樣的簡訊及訊息內容，也籲會員注意及多方查證，避免上當受騙。

新竹市竹光及新科國運中心遭詐騙集團冒名向民眾索個資。（記者洪美秀攝）

市府提醒市民要多方查證，避免被遍。（新竹市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法