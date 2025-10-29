為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假代辦風災修繕補助 嘉義婦提款60萬險遭詐

    2025/10/29 18:48 記者王善嬿／嘉義報導
    詐騙集團誘騙吳姓婦人提款，被行員、警方及時勸阻。（警方提供）

    詐騙集團誘騙吳姓婦人提款，被行員、警方及時勸阻。（警方提供）

    丹娜絲颱風、西南氣流豪雨重創雲嘉南，行政院宣布針對受災戶房屋修繕加碼補助2萬元，卻有詐團假借代辦風災修繕補助名義，騙取嘉義市一名45歲吳姓婦人到銀行提現60萬元，行員察覺有異，通報警方到場勸阻，吳婦經警方說明才取消提款，守住辛苦錢。

    45歲吳婦數日前到國泰世華嘉義分行臨櫃欲提款60萬元現金，神情緊張，行員上前關心，吳婦起初僅稱家中因7月颱風豪雨受損漏水，要領錢支付修繕費用，然而對施工內容、承辦人員交代不清，行員懷疑是詐騙集團所為，通報警方到場協助。

    警方了解，詐騙集團假借「政府災後修繕補助」、「代辦補助申請」等名義，用代辦補助申請，需戶口、薪資證明等話術，誘騙民眾轉帳或領取現金詐騙，還會教導要以「修繕房屋」為由回答行員問題，經警方向吳婦說明勸導此為詐騙手法，吳婦才發現自己差點上當，趕緊向銀行取消提領。

    警方提醒，詐騙集團常利用時事議題行騙，近期更假借「風災補助」、「屋頂修繕」、「代辦補助」等名義，假冒政府或承包廠商，誘使民眾提領或匯款，民眾如接獲可疑電話或簡訊連結，務必打165反詐騙專線查證。

    警方表示，依據《內政部阻詐有功金融機構及人員獎勵作業要點》規定，將核發獎勵金，肯定成功攔阻詐騙案件的金融機構及行員並提報表揚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播