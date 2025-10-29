假代辦風災修繕補助 嘉義婦提款60萬險遭詐

詐騙集團誘騙吳姓婦人提款，被行員、警方及時勸阻。（警方提供）

丹娜絲颱風、西南氣流豪雨重創雲嘉南，行政院宣布針對受災戶房屋修繕加碼補助2萬元，卻有詐團假借代辦風災修繕補助名義，騙取嘉義市一名45歲吳姓婦人到銀行提現60萬元，行員察覺有異，通報警方到場勸阻，吳婦經警方說明才取消提款，守住辛苦錢。

45歲吳婦數日前到國泰世華嘉義分行臨櫃欲提款60萬元現金，神情緊張，行員上前關心，吳婦起初僅稱家中因7月颱風豪雨受損漏水，要領錢支付修繕費用，然而對施工內容、承辦人員交代不清，行員懷疑是詐騙集團所為，通報警方到場協助。

警方了解，詐騙集團假借「政府災後修繕補助」、「代辦補助申請」等名義，用代辦補助申請，需戶口、薪資證明等話術，誘騙民眾轉帳或領取現金詐騙，還會教導要以「修繕房屋」為由回答行員問題，經警方向吳婦說明勸導此為詐騙手法，吳婦才發現自己差點上當，趕緊向銀行取消提領。

警方提醒，詐騙集團常利用時事議題行騙，近期更假借「風災補助」、「屋頂修繕」、「代辦補助」等名義，假冒政府或承包廠商，誘使民眾提領或匯款，民眾如接獲可疑電話或簡訊連結，務必打165反詐騙專線查證。

警方表示，依據《內政部阻詐有功金融機構及人員獎勵作業要點》規定，將核發獎勵金，肯定成功攔阻詐騙案件的金融機構及行員並提報表揚。

