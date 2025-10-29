為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台南老婦領私房錢 無意間說「這句話」讓她免破財

    2025/10/29 18:41 記者王捷／台南報導
    80歲李婦帶看護到郵局領私房錢忘記密碼，行員察覺異狀通報警方。（民眾提供）

    80歲李婦帶看護到郵局領私房錢忘記密碼，行員察覺異狀通報警方。（民眾提供）

    80歲李姓婦人帶著看護到郵局，打算將私房錢領出，再將金融卡寄給詐團，還好李婦卻忘記密碼，被行員察覺通報，警五分局和緯派出所趕到即時攔阻，婦人今天特地打電話感謝警方替她保住財產。

    警方指出，事件發生於10月27日上午10時多，地點在文成路的文元郵局。李婦向行員表示，卡裡有筆私房錢想先領出，但因太久未用已忘記密碼。行員在協助重設時，聽見她提到要把金融卡寄給「貸款公司客服」，覺得情況可疑，立即通報警方。

    和緯派出所警員周柏宏趕到後發現，李婦誤信假冒貸款客服的詐騙電話，依指示準備將卡片寄出，以為就能獲得貸款。警方與行員耐心說明「假貸款詐取金融帳戶」手法後，婦人恍然大悟，當場停止寄件，頻頻致謝。

    文元郵局曹姓經理、方姓行員與警方合作成功阻詐，避免婦人成為警示帳戶。警方呼籲，詐團常利用貸款或解除分期名義要求寄送金融卡或密碼，提醒民眾若接獲可疑電話，應立即撥打165反詐騙專線查證。

