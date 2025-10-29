公然辱吼小學教師妻外遇大12歲歐吉桑 綠帽夫判賠3萬

T姓男子在自家工廠前辱吼在小學教書的妻子Y女外遇一個大她十二歲的歐吉桑，台南地院判T男要賠三萬元給Y女確定。（資料照，記者王俊忠攝）

經營工廠的T姓男子與在小學教書的Y姓女老師結婚後，男方對妻子有家暴行為，妻子取得保護令。2023年8月，女老師到丈夫工廠搬走個人物品，男方公然辱吼「你外遇大半年沒回家，1位女老師外遇倒貼1個大12歲的歐吉桑，為人師表，好意思喔！」。女方控丈夫公然毀損名譽，台南地院判T男要賠Y女3萬元慰撫金。

不過，T男也控告與妻子有外遇情的丁姓男子，台南地院判丁男賠15萬元給綠帽夫。

請繼續往下閱讀...

Y女控訴，2023年8月29日，丈夫在工廠住處前空地公然對她吼說「你外遇出軌大半年沒回來，現在好意思在那裡列清單、你外遇出軌去倒貼1個大你12歲的歐吉桑，為人師表，好意思喔，你回去『客兄 』他家去」等話。這些辱罵的話毀損她的名譽與社會評價，也違反保護令，一審刑事庭依誹謗與違反保護令，判T男拘役50日。因為丈夫侵害她名譽權與人格權，受有精神痛苦，要向丈夫求償慰撫金。

T男反駁說，妻子確與丁男有外遇情，他說的內容屬實，且講的地點是在自家工廠，不是公共場合，沒有侮辱妻子之意。

據了解，T男與Y女是在2019年結婚，後來於2023年8月離婚。

台南地院法官調查指，T男說這些話時是在他家工廠前空地，當時有Y女的胞弟與3名搬家工人在場；進出工廠卸貨的人也可到該處，T男主觀上有把這些話散布於眾的意圖。雖T男辯稱Y女確有外遇事實，但Y女並非公眾人物，對婚姻是否忠貞，是個人隱私，難認與一般公共事務的公共利益有關，不容T男任意在公開場合說這些話侵害Y女名譽，這行為構成誹謗且違反保護令。考量Y女受害程度與雙方社會、經濟地位等條件，判T男應賠3萬元給Y女確定，不得上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法