    首頁 > 社會

    中壢龍岡地下道旁民宅燒金紙釀災 神明廳竄火煙嚇壞路人

    2025/10/29 18:32 記者李容萍／桃園報導
    中壢龍岡地下道旁民宅焚燒金紙冒火嚇壞路人，消防車出勤不下10次。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區康樂路龍岡地下道旁一棟3樓透天民宅，今（29）日下午3時31分疑因焚燒大量金紙釀成火警，大量濃煙、火舌從鐵皮加蓋的神明廳竄出，經過地下道的用路人直擊火燒厝紛紛打電話報案，桃園市消防局第二大隊中壢分隊獲報前往灌救，中壢警分局中壢派出所派員疏導地下道和周圍的交通。

    中壢消防分隊獲報共調派消防人員34名、消防車14輛、救護車1輛前往灌救，因為起火民宅在龍岡地下道旁的通道，路幅狹窄、消防車只能依序停在單向和對向通道，再鋪設水帶橋接水，火勢於下午3時55分控制、4時5分撲滅，現場燒毀神明桌、冷氣及民生用品，燃燒面積20平方公尺，另外延燒隔鄰厝邊約1平方公尺。

    據了解，此民宅游姓屋主過去1年經常在神明廳焚燒大量金紙，過往都是經過龍岡地下道的用路人，見該3樓神明廳有明顯冒火，「以為民宅失火」，就會熱心通報火警，中壢消防分隊為此獲報火警出勤不下10次。

    警、消也提醒屋主不要在屋內燃燒大量金紙，一旦燃燒行為引發火災，可能違反公共危險罪，必須燒金紙的數量要謹慎控制，畢竟不怕一萬，只怕萬一。

    中壢龍岡地下道旁民宅焚燒金紙冒火，現場燒毀神明桌、冷氣及民生用品。（記者李容萍翻攝）

