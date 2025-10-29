獨派人士割損國旗判拘役 高院裁定理由曝光

劉珮瑄等人割損國旗案，高等法院今判拘役15天，庭後，劉珮瑄受訪表示「一定會上訴三審」。（記者楊國文攝）

台灣國成員陳儀庭、陳妙婷及友人劉珮瑄，割損新北市中正橋上10多面國旗，新北地院簡易庭依侮辱國旗罪各判拘役20天，新北地院認定屬政治性言論的「表意自由」，改判無罪，檢方上訴，高等法院認定侮辱國旗罪有違憲之虞，裁定「停止審理」並聲請釋憲，此案因憲法法庭停擺，高等法院合議庭不等釋憲結果，8月底裁定「重新審理」，仍認定陳3人觸犯侮辱國旗罪，今天各判拘役15天，均可易科罰金15000元，可上訴三審。

高等法院審理認為，陳儀庭3人雖舉美國聯邦最高法院判決見解，稱割損十多面國旗是政治意見，屬政治性言論，應受憲法保障，但中華民國國旗在憲法、政治及法律上，對中華民國象象徵意義甚為重大，刑法第160條侮辱國家罪屬立法政策，乃國會立法形成的範疇，並無違憲問題。

請繼續往下閱讀...

高院指出，國旗是我國國家的表徵，陳3人褻瀆國旗形同羞辱中華民國和人民，宣稱以美工刀、剪刀割毀懸掛中正橋上的十多面國旗為表達政治理念，顯然已超出言論自由的必要程度，逾越憲法第23條所定的比例原則，具可責性，觸犯侮辱國旗罪。

高院審酌，陳3人公然毀壞10多面國旗犯行，原本應從重量刑，但考量北院2016年8月起審理此案至今已逾8年未能判決確定，且是因高院裁定停止審理聲請釋憲所致，訴訟延滯不可歸責於陳3人，加上北院一審時均判3人拘役20天，應受刑法第370條第1項的 不利益變更禁止原則利益的保障，今均改判為拘役15日，均可易科罰金15000元。

2015年國慶日凌晨3時，台灣國成員陳儀庭、陳妙婷偕同劉珮瑄等3位友人，割破新北市永和區中正橋上懸掛的10多面國旗，並折斷多根懸掛國旗的旗桿，檢方依侮辱國旗罪起訴5人。新北地院簡易庭判5人各拘役20天，得易科罰金2萬元。陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄提起上訴，徐、廖未上訴而定讞。

新北地院二審認定，陳3人以損壞國旗做為做為政治性言論應受最高度保障，均改判無罪。檢方不服上訴。

高院合議庭認為侮辱國旗罪已牴觸憲法對言論、思想自由的保障，也違反比例原則，有違憲之虞，2017年裁定暫停止審理，並聲請釋憲。不過，因目前憲法法庭陷入實質癱瘓狀態，釋憲案已8年無結果，重組後的高院合議庭決定「不等了」，今年8月底裁定「重新審理」，今天上午宣判此案。

