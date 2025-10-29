新竹香山私幼爆虐童說明會未邀當事家長 警察也被擋在門外

新竹市香山區私立幼兒園爆虐童，開說明會但未通知受虐童家長，引發怒火，受虐家長控訴園方的態度惡劣，至今沒有一句道歉。（記者洪美秀攝）

新竹市香山區私立幼兒園爆發老師疑對幼童甩耳光、轉耳朵及關垃圾桶誇張施暴，已知至少4名幼童完成驗傷及報案筆錄，且施暴教師不止1人。園方今天下午緊急召開班級家長說明會，卻未通知疑受虐幼童家長，家長到幼兒園卻被阻擋在外，即使警方到場也被排拒在幼兒園外，受虐幼童家長控訴園方態度傲慢不認錯，還推說沒有監視器證明，市府教育處也態度消極，只說已在調查，這樣的市府與私幼根本是受虐幼童的幫凶。

市府回應，此案已進入調查程序，會秉公處理。園方則說，家長說明會主要是向班級家長說明，此案已進入調查程序，園方會配合警方調查進度。被指控的2名教師已停職接受調查，園方未來會在教室內加裝監視器，保障幼童權益。

女兒遭老師甩耳光、捏耳朵的家長控訴，女兒到現在還會半夜驚醒，還會說夢話提到「我不要去幼兒園」，而園方不僅不承認教師有施暴行為，對於今天的說明會也未通知他們，而他們並未退園，也繳了學費，為何身為受虐家長，無法到幼兒園聽聽園方怎麼說，還被排拒在外，甚至園方還反向對他們拍照蒐證。即使警方到場，也不讓他們進入園內聽說明，根本就是黑箱說明會，孩子被施暴，卻無法得到園方的道歉與說明，讓家長感到痛心悲憤。

家長也說，孩子被老師打已發生10幾天了，但包括教育處至今都說還在調查，更未對園方有任何管制作為，只提到園方提供的監視器未看到施暴影像，但其實監視器影片有看到老師單獨帶孩子離開教室，而孩子對身上的瘀青明確表達是老師打的，難道要園方說明與解釋有這麼難嗎？難道孩子被打就活該嗎？

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

警方到場，也無法進入園內。（記者洪美秀攝）

家長高舉「虐童零容忍」標語。（記者洪美秀攝）

