    首頁 > 社會

    詐、毒一條龍！警瓦解DMT詐騙機房 意外發現夾層藏毒窟

    2025/10/29 18:26 記者許國楨／台中報導
    警方破獲DMT數位式移動節費詐騙機房。（警方提供）

    警方破獲DMT數位式移動節費詐騙機房。（警方提供）

    刑事局電信偵查大隊第二隊結合各地警察機關力量，在今年1月、6月、7月分三波收網，陸續偵破「DMT數位式移動節費詐騙機房」與「人頭門號系統商」等重大案件，其中機房部分除查扣「DMT數位式移動節費設備」，也意外發現暗藏夾層的毒品分裝場，揭露「詐騙、製毒一條龍」的犯罪模式。

    刑事警察局電偵大隊分析165反詐騙資料庫時，發現中部地區有不明「DMT」話務設備大量轉接境外詐騙電話，經報請檢方指揮，查出該集團以張男（32歲）為首與林、吳等人，以DMT設備模擬合法通訊節點，將境外詐騙電話訊號偽裝為國內號碼，使民眾誤信來電者身分，進而落入投資詐騙陷阱。

    經查，已有21名被害人，損失金額超過3600萬元，幸及時破案，成功癱瘓該集團繼續作為境外詐騙話務中繼的核心樞紐，封鎖上千條通訊通道，警方在彰化與南投同步搜索，查獲運作中DMT設備4台、卡池設備1組（32插槽）、手機11支、國內門號SIM卡958張，另於彰化機房內發現夾層隱藏毒品分裝廠，查出該集團同時製造含硝西泮成分混合藥錠（俗稱「一粒眠」）達5.1公斤，以及打錠機等製毒器具。

    另一起「人頭門號系統商」案中，黃姓主嫌與會計、掮客及車手等人合作，以虛假身分文件申辦人頭門號，再販售給詐團使用。警方依據門號流向及金融轉帳紀錄追查，全面封鎖詐騙話務來源，全案警詢後分依詐欺、毒品等罪嫌移送檢方偵辦後，張男及黃男等4人遭羈押。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣的相關證物。（警方提供）

    警方查扣的相關證物。（警方提供）

    警方意外破獲毒品分裝場。（警方提供）

    警方意外破獲毒品分裝場。（警方提供）

