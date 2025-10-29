「愛我就幫我收款」!彰化26歲女為愛潦落去 當場被警上銬逮捕

黃女被男友慫恿，代為收款，被警方逮捕。（警方提供）

彰化縣現年26歲的黃女，在網路認識陳男，兩人陷入情網，天天網聊，本月27日，陳男要黃女幫他收款30萬元，黃女覺得不妥，但對方一句「你不是很愛我嗎？幫我去領錢都做不到」，黃女於是決定「潦落去」，到永靖鄉錫壽路收款，卻被警方逮個正著。

黃女哭訴「自己被男友陷害」，但警方問她，妳男友叫什麼名字？住哪裡？做什麼？黃女一問三不知。警方懷疑黃女被愛情衝昏頭，被車手男友耍詐前去收款，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送彰化地檢署偵辦，黃女29日被檢方聲請羈押獲准。

請繼續往下閱讀...

警方表示，該案緣於永靖鄉一名男子阿文透過Facebook廣告加入投資商城，被詐騙集團成員以「投資泰達幣保證獲利、穩賺不賠」話術洗腦，面交款項給幣商專員，事後無法出金才驚覺受騙報警，警方拜託阿文「再投資」以釣出收款車手，阿文決定配合警方，27日跟對方約在永靖鄉錫壽路一帶交款。車手黃女在收款時被捕，現場查扣被害人阿文用來「釣魚」的現金30萬6000元、工作手機1支等證物。

黃女落網後向警方哭訴「自己也是詐騙被害人」，她說，上個月她透過交友軟體認為一名男子，對方殷勤噓寒問暖，讓她陷入情網，27日男友聲稱，「自己有事沒辦法去收款」，央求她代為收款，她覺得錢太多，承受不起，但對方說，「你不是說愛我，愛我就要幫我，連收錢都做不到」，她心想「只是收個錢」就能表達愛情的忠誠，決定「潦落去」，沒想到收取現金時，被員警上銬逮捕。

警方提醒民眾，現在很多男車手，為了躲避查緝，改在社群軟體或交友網站「獵人頭」，他們利用花言巧語，騙女子上鉤，再激她去收款，這些車手不會透露真名，剛開始會給妳吃甜頭，但最後目的就是要妳去收款，民眾千萬要小心。

警方查扣釣魚用的現金及黃女工作手機。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法