偽造眷地租約、虛擬標案海撈千萬 ! 六軍團神鬼上尉一審重判15年

潛逃菲律賓的陸軍前上尉軍官李振育（中），3月25日被調查局幹員押解返台。（資料照）

陸軍第六軍團前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約還虛擬工程標案，盜刻軍印、夾帶其他公文蓋用關防，從中詐領租金與工程款千萬元，案發後潛逃海外，今年3月押解返國歸案，經桃園地檢署偵結依貪污治罪條例、偽造公文書、詐欺取財等罪嫌提起公訴。桃園地院今（29日）審結將他判處應執行15年徒刑。

李振育是陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官。檢方起訴指出，陸軍六軍團指揮部於2020年間發現所列管的14筆國有眷村土地遭私人廠商使用，但廠商卻出示承租眷地的相關文件，軍方發現文件雖然蓋有六軍團大、小關防，但並無六軍團出具的正式文件，懷疑涉有不法而向桃園地檢署告發。

檢察官王海青指揮調查局桃園市調查處追查發現，時任陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組的上尉工程官李振育，擅自盜刻六軍團上級長官職章，偽造不實的土地租賃契約及繳費證明並用印，伺機夾帶於其他公文送交六軍團文卷室用印，造成六軍團文卷室人員疏於檢視，而在偽造的土地租賃契約上蓋用六軍團大、小關防，李再出示偽造公文與廠商簽約，讓廠商誤信已合法承租國有眷地，並匯款土地租金至李指定的帳戶。

檢調另發現，李振育還以相同手法，虛擬編列與眷地相關的小型工程案，洽詢廠商佯稱須先繳納履約保證金，讓廠商陷於錯誤，而依被李某指示將保證金等款項匯入李某個人名下帳戶，自2017年10月起至2020年2月間，李冒名六軍團共出租眷地14筆、偽造小額工程案16件，向不知情廠商訛詐1003萬8801元。

檢調偵辦時，李振育畏罪逃匿海外，桃檢於2020年11月17日對他發布通緝，經調查局與菲律賓執法單位跨境合作於2024年間緝獲，今年3月25日將他解送返國歸案，檢察官向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准後，偵結起訴。桃園地院審理認為李觸犯貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，共14罪，今判決各處7年1月至8年不等有期徒刑，各褫奪公權3年。應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。

