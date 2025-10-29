為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偽造眷地租約、虛擬標案海撈千萬 ! 六軍團神鬼上尉一審重判15年

    2025/10/29 17:48 記者余瑞仁／桃園報導
    潛逃菲律賓的陸軍前上尉軍官李振育（中），3月25日被調查局幹員押解返台。（資料照）

    潛逃菲律賓的陸軍前上尉軍官李振育（中），3月25日被調查局幹員押解返台。（資料照）

    陸軍第六軍團前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約還虛擬工程標案，盜刻軍印、夾帶其他公文蓋用關防，從中詐領租金與工程款千萬元，案發後潛逃海外，今年3月押解返國歸案，經桃園地檢署偵結依貪污治罪條例、偽造公文書、詐欺取財等罪嫌提起公訴。桃園地院今（29日）審結將他判處應執行15年徒刑。

    李振育是陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官。檢方起訴指出，陸軍六軍團指揮部於2020年間發現所列管的14筆國有眷村土地遭私人廠商使用，但廠商卻出示承租眷地的相關文件，軍方發現文件雖然蓋有六軍團大、小關防，但並無六軍團出具的正式文件，懷疑涉有不法而向桃園地檢署告發。

    檢察官王海青指揮調查局桃園市調查處追查發現，時任陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組的上尉工程官李振育，擅自盜刻六軍團上級長官職章，偽造不實的土地租賃契約及繳費證明並用印，伺機夾帶於其他公文送交六軍團文卷室用印，造成六軍團文卷室人員疏於檢視，而在偽造的土地租賃契約上蓋用六軍團大、小關防，李再出示偽造公文與廠商簽約，讓廠商誤信已合法承租國有眷地，並匯款土地租金至李指定的帳戶。

    檢調另發現，李振育還以相同手法，虛擬編列與眷地相關的小型工程案，洽詢廠商佯稱須先繳納履約保證金，讓廠商陷於錯誤，而依被李某指示將保證金等款項匯入李某個人名下帳戶，自2017年10月起至2020年2月間，李冒名六軍團共出租眷地14筆、偽造小額工程案16件，向不知情廠商訛詐1003萬8801元。

    檢調偵辦時，李振育畏罪逃匿海外，桃檢於2020年11月17日對他發布通緝，經調查局與菲律賓執法單位跨境合作於2024年間緝獲，今年3月25日將他解送返國歸案，檢察官向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准後，偵結起訴。桃園地院審理認為李觸犯貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，共14罪，今判決各處7年1月至8年不等有期徒刑，各褫奪公權3年。應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播